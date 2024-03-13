logo

BTC/USD

73088.67

ETH/USD

4040.23

LTC/USD

97.63

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российские повстанцы проводят информационно-боевую операцию. Будет ли она успешной
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские повстанцы проводят информационно-боевую операцию. Будет ли она успешной

Российские повстанцы приступили к очередному рейду в двух областях РФ. Несмотря на то, что это достаточно небольшой «рейд», он выполняет несколько целей, которые могут углубить трещины в «кремлевских башнях» и пошатнуть режим Путина

сегодня, 12:20
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Во вторник 12 марта бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" вошли в Белгородскую и Курскую области и начали бои за Теткино. Как отмечает издание Forbs , бойцы этих добровольческих формирований входят в "Иностранный легион", подчиняющийся Главному управлению разведки.

Российские повстанцы проводят информационно-боевую операцию. Будет ли она успешной

Российские повстанцы

Издание отметило, что российские повстанцы могут превратить Теткино в ловушку в истощение для российских войск. При этом журналисты добавили, что украинцы очень хорошо умеют устанавливать такие ловушки.

Вместе с тем полковник ВСУ Владислав Селезнев отметил, что российские повстанцы проводят информационно-боевую операцию на территории России. По его словам, она важна потому, что опровергает один из кремлевских нарративов о том, что у РФ все спокойно, и в отличие от Украины там войны нет.

При этом, отметил эксперт, действия российских повстанцев демонстрируют, что с диктатором Владимиром Путиным можно сражаться, при чем с помощью оружия. Также Селезнев добавил, что российские повстанцы удачно выбрали время для захода на территорию РФ, а именно: последнюю неделю перед выборами Путина. По его словам, таким образом они наносят репутационный удар по кремлевскому диктатору. Военный добавил, что такими действиями российские повстанцы влекут за собой то, что трещины в кремлевских башнях будут только углубляться.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что российские повстанцы нанесли удар по Путину и его окружению. Сейчас он не смертелен, но все же ощутим. Пока, говорит эксперт, действия российских повстанцев имеют символическое значение. Однако, добавляет политолог, после символики всегда приходят другие более конкретные действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы не исключают , что в будущем могут пойти на Москву.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости