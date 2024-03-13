Российские повстанцы проводят информационно-боевую операцию. Будет ли она успешной

Во вторник 12 марта бойцы легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и "Сибирского батальона" вошли в Белгородскую и Курскую области и начали бои за Теткино. Как отмечает издание Forbs , бойцы этих добровольческих формирований входят в "Иностранный легион", подчиняющийся Главному управлению разведки.

Российские повстанцы

Издание отметило, что российские повстанцы могут превратить Теткино в ловушку в истощение для российских войск. При этом журналисты добавили, что украинцы очень хорошо умеют устанавливать такие ловушки.

Вместе с тем полковник ВСУ Владислав Селезнев отметил, что российские повстанцы проводят информационно-боевую операцию на территории России. По его словам, она важна потому, что опровергает один из кремлевских нарративов о том, что у РФ все спокойно, и в отличие от Украины там войны нет.

При этом, отметил эксперт, действия российских повстанцев демонстрируют, что с диктатором Владимиром Путиным можно сражаться, при чем с помощью оружия. Также Селезнев добавил, что российские повстанцы удачно выбрали время для захода на территорию РФ, а именно: последнюю неделю перед выборами Путина. По его словам, таким образом они наносят репутационный удар по кремлевскому диктатору. Военный добавил, что такими действиями российские повстанцы влекут за собой то, что трещины в кремлевских башнях будут только углубляться.

В свою очередь политолог Владимир Фесенко подчеркнул, что российские повстанцы нанесли удар по Путину и его окружению. Сейчас он не смертелен, но все же ощутим. Пока, говорит эксперт, действия российских повстанцев имеют символическое значение. Однако, добавляет политолог, после символики всегда приходят другие более конкретные действия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы не исключают , что в будущем могут пойти на Москву.



