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Российские повстанцы рассказали, сколько времени смогут вести боевые действия на территории РФ

Российские повстанцы начали на территории РФ освободительную операцию, об этом в комментарии NV сказал доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский. Также он рассказал, что участники борьбы не исключают, что пойдут на Москву

сегодня, 17:19 comments1101
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Ткачик Олеся
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Одной из задач, которую выполняют участники Российского добровольческого корпуса, "Сибирского батальона" и легиона "Свобода России" является срыв путинских выборов на временно оккупированных территориях Украины и в Курской и Белгородской областях России.

Российские повстанцы рассказали, сколько времени смогут вести боевые действия на территории РФ

Алексей Барановский

Как отметил Барановский, повстанцы пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы сорвать выборы президента РФ. По его словам, в действительности речь ни о каких выборах не идет, а только об узурпации власти со стороны диктатора Владимира Путина.

При этом российский доброволец добавил, что в прошлый раз бои на территории Курской и Белгородской областей длились максимум две недели. Поэтому, по его словам, есть расчет, что и в этот раз они продлятся столько же. Вместе с тем он добавил, что столкновения будут продолжаться до выборов, и пообещал, что повстанцы точно никому не дадут спокойно спать в двух российских областях.

Вместе с тем он не исключил, что география проведения боевых действий может быть расширена со временем. В этом контексте он добавил, что задачей максимум повстанцев является свержение диктатуры Путина и, собственно, поход на Москву.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", 12 марта российские повстанцы начали бои в Курской и Белгородской областях. Вместе с тем украинские военные дали повстанцам несколько советов, как расширить географию боев и зайти вглубь территорий РФ. Они советуют россиянам заручиться поддержкой местного населения, иметь широкую агентуру по всей территории Российской Федерации, а также по возможности наладить контакты с российскими финансовыми группами.




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Источник: https://nv.ua/world/countries/reyd-v-kurskoy-i-belgorodskoy-oblastyah-dobrovolec-svobody-rossii-podelilsya-planami-boycov-50400462.html
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