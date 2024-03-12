Российские повстанцы рассказали, сколько времени смогут вести боевые действия на территории РФ

Одной из задач, которую выполняют участники Российского добровольческого корпуса, "Сибирского батальона" и легиона "Свобода России" является срыв путинских выборов на временно оккупированных территориях Украины и в Курской и Белгородской областях России.

Алексей Барановский

Как отметил Барановский, повстанцы пытаются приложить максимум усилий для того, чтобы сорвать выборы президента РФ. По его словам, в действительности речь ни о каких выборах не идет, а только об узурпации власти со стороны диктатора Владимира Путина.

При этом российский доброволец добавил, что в прошлый раз бои на территории Курской и Белгородской областей длились максимум две недели. Поэтому, по его словам, есть расчет, что и в этот раз они продлятся столько же. Вместе с тем он добавил, что столкновения будут продолжаться до выборов, и пообещал, что повстанцы точно никому не дадут спокойно спать в двух российских областях.

Вместе с тем он не исключил, что география проведения боевых действий может быть расширена со временем. В этом контексте он добавил, что задачей максимум повстанцев является свержение диктатуры Путина и, собственно, поход на Москву.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", 12 марта российские повстанцы начали бои в Курской и Белгородской областях. Вместе с тем украинские военные дали повстанцам несколько советов, как расширить географию боев и зайти вглубь территорий РФ. Они советуют россиянам заручиться поддержкой местного населения, иметь широкую агентуру по всей территории Российской Федерации, а также по возможности наладить контакты с российскими финансовыми группами.



