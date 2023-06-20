Российские пропагандисты оговорились об экоциде в Черном море: что известно

Рупоры российской пропаганды случайно "слили" согражданам сообщения о том, что сейчас в водах Черного моря, после произошедшего экоцида на Каховской ГЭС, купаться опасно, пишет "УНИАН"

В радиоэфире пропагандисты РФ "слили" загрязнение Черного моря (скриншот с видео)

Сейчас пропагандисты из "Комсомольской правды" беспокоятся, что за этот прокол получат "пи*ды". Об этом свидетельствует диалог радиоведущих, оговорившихся во время трансляции, которую со спешки не остановили: "там пи**ец", — сказал один из пропагандистов, имея в виду ситуацию в Одесской области.

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"Я понимаю, что там пи**ец, но можно ли было об этом, точнее, стоило ли даже об этом так говорить?", — заметил ему коллега.

После этого российские "деятели" обозвали друг друга, не выбирая слова для обвинений.

"Ты вообще сказал, что вообще нельзя бл**ь. И сунуться в Черное море, я что-то бл**ь ох**л от твоих заявлений, если честно. Как бы мы пи*ды бл**ь не получили за это", — сказал другой радиоведущий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что главный кремлевский пропагандист опозорился , записывая обращение в ВСУ. Одиозный представитель российской пропаганды Владимир Соловьев "перепутал" Вооруженные силы Украины с деревьями и отметился очередным пламенным спичем о военном вторжении в Украину. Фрагменты прямого эфира показывали на российском ТВ. На видео пропагандист рассказывает зрительской аудитории, как в камуфляже вместе с российским военным записал обращение в ВСУ. Но его неожиданными "слушателями" в отснятом видео оказались деревья. В частности, во время "обращения" телеведущий вспомнил украинским военным немецкие танки и их дедов.