Российские пропагандисты в страхе: получили свертки с намеком

Кремлевские пропагандисты, одобряющие российскую военную агрессию в Украине, боятся за свою жизнь. Недавно они получили свертки со статуэтками, напоминающими убившего коллаборациониста Владлена Татарского. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский пропагандист Константин Сивков. Фото из открытых источников

Первым в полицию сообщил доктор военных наук Константин Сивков. Ему досталась посылка, в которой находился бюст с изображением фигуры маршала СССР Георгия Жукова. Российские службы проверили сверток на наличие взрывчатки, однако не обнаружили ее там. Кремлевский пропагандист Сивков заявил, что подобные посылки получили еще несколько российских журналистов и аналитиков войны, однако эксперт РФ по войне решил не обнародовать их имена.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Российские СМИ указывают, что все посылки отправил один человек из города Ульяновск. Сам же Сивков считает, что такие свертки являются попыткой запугивания, организованной Службой безопасности Украины. По мнению россиянина, это намек насмерть убил коллаборациониста Владлена Татарского. Кремлевский пропагандист отметил, что адресатами посылок стали люди, поддерживающие войну в Украине.

Напомним, что 2 апреля был убит Владлен Татарский в Санкт-Петербурге. Российский пропагандист раскрыл пакет со статуэткой, в котором была взрывчатка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время посещения московского храма у Путина заметили странный след на шее.

Также "Комментарии" писали о замгоссекретаря Венди Шерман, которая на открытии конференции НАТО предупредила союзников, что Путин может использовать ядерное оружие.