Российские ракеты "разнесут немецкие центры принятия решений и заводы", - очередная истерика роспропаганды



















Рашистский пропагандист Владимир Соловьев на этот раз предложил нанести удары по Польше и Германии. Разозлила



Пропагандист Соловьев сорвался в прямом эфире

Кремлевская глашатая информация о том, что немецкие танки Leopard 1 едут в Украину из Польши, там же их ремонтируют, пишут "Комментарии".

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Раздраженный российский пропагандист Владимир Соловьев в прямом эфире угрожал Польше и политикам Германии. В эфире 24 Канала показали отрывок видео, на котором российский глашатай срывается к истерике и угрожает Польше. Пропагандист прыскает ядом от самого упоминания о поставках немецких танков в Украину. В панике он предложил нанести прямой удар по Польше. Также он кричал, что хочет, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус "вздрогнули от ужаса", когда российские ракеты "разнесут немецкие центры принятия решений и заводы".

А вот ведущий 24 Канала Андрей Дрозда потролил пропагандиста и отметил, что только Соловьев содрогается во сне от ужаса, а Украина уверенно шагает к победе.

"Пока только Соловьев вздрагивает во сне. Эти кадры с танками, которые везут через Польшу в Украину ему, видимо, снятся каждую ночь. Именно поэтому такая истерика. Но больше ничего, кроме беспомощных воплей и криков в студии, они сделать не могут. А мы тем временем шагаем дальше", – сказал ведущий.





Напомним, как ранее писали "Комментарии", российский пропагандист еще в прошлом году неоднократно заявлял, что Европа поставляет в Украину много военной техники, поэтому Россия может нанести неожиданный удар в тыл, к которому ЕС не будет готов.

