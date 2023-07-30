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Российские СМИ проигнорировали атаку дронов на Москву: стало известно, что показывали по телевизору

Пропагандисты проигнорировали взрывы в Москве 30 июля

30 июля 2023, 21:20
Автор:
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Лиля Воробьева
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Пропагандистские СМИ РФ в своих новостях игнорировали взрывы в российской столице 30 июля и не показывали их. Российские телеканалы транслировали парад в городе Санкт-Петербург, где присутствовал диктатор Владимир Путин.

Российские СМИ проигнорировали атаку дронов на Москву: стало известно, что показывали по телевизору

Атака дронов на Москву (фото из открытых источников)

Об этом информирует "Агентство. Новости".


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Журналисты агентства обратили внимание, что представители государственного российского телевидения в воскресенье утром не gjrfpfkb удар дронов, пришедшийся на элитный комплекс "Москва-сити". В настоящее время государственные каналы транслировали ход парада ко дню Военно-морских сил РФ в городе Петербург, который принимал хозяин Кремля Владимир Путин.

В частности, на телеканалах "Первый", "Россия-1" и НТВ транслировали новости и ход парада, передавали поздравления российским морякам, шли телесюжеты о саммите "Россия — Африка" и случаях стихии на территории РФ.

К слову, именно этой ночью в российской столице и Подмосковье раздавались взрывы. Потом появилась информация, что дроны попали в постройки делового центра российской столицы — "Москва-сити".

По предварительной информации, два невыясненных беспилотника попали в здание "IQ-квартала", в частности, в здание "министерской башни". Там расположены офисы трех российских министерств.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МВД Германии рассказали, сколько немцев сражается на стороне России против Украины. Немецкие службы зарегистрировали десятки граждан Германии, отправляющихся в зону боевых действий в Украине. Часть немцев воюет за Украину, в то время как некоторые поддерживают на фронте Россию. Федеральное министерство внутренних дел Германии сообщило, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину по меньшей мере 39 человек отправились на украинский фронт для участия в боевых действиях.



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