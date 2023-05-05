Российские суда появились в Северном море: в чем опасность

Силы обороны Норвегии подтвердили присутствие нескольких российских судов в международной акватории Северного моря и ожидают роста активности РФ в районе в следующие два месяца. Об этом норвежские Силы обороны сообщили в комментарии изданию Nettavisen, пишет портал "Комментарии".

Российские суда. Фото: из открытых источников

"Российские военные суда осуществляют деятельность, связанную с Днем победы 9 мая. Сейчас в Северном море действуют несколько судов, и эта деятельность является большей, чем было в последние годы", – отмечается в комментарии.

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Военные Норвегии подчеркивают, что суда РФ находятся в международных водах, а их деятельность не является незаконной, и уверяют, что отслеживают российские корабли.

"Май и июнь – напряженный период учений наших и союзных Сил обороны. Поэтому мы находимся в периоде, когда ожидается значительная деятельность союзников – и России – на море неподалеку от нас", – добавили в Силах обороны.

Военный аналитик, который использует псевдоним HI Sutton, первым сообщил о пяти кораблях, которые вышли из российских портов в Балтийском море. Он так же назвал наиболее вероятной причиной этого маневра неожиданные учения.

Отметим, что норвежская сторона не впервые указывает на рост активности российского флота. В феврале норвежская разведка указала, что Россия впервые за последние 30 лет начала разворачивать в Балтийском море корабли, вооруженные тактическим ядерным оружием.

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