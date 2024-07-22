Российские власти придумали новый способ, как привлекать россиян на войну в Украине

Россия создает программы финансового вознаграждения, чтобы активно привлекать своих граждан на фронт. Помимо зарплаты почти каждая область или край РФ имеют единовременную помощь в размере от 500 тыс. до 1,7 млн рублей. Однако теперь российские власти придумали еще один способ финансового стимулирования россиян, чтобы те подписывали контракт для войны в Украине.



Россияне, которые приведут в армию РФ, мужчин получат деньги. Фото из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что у РФ нет проблем с человеческим ресурсом и достаточно солдат для войны в Украине. Однако в России все больше растут финансовые вознаграждения за подписание контракта.

Последняя инициатива была предложена главой Ярославской области Михаилом Евраевым, который предлагает платить каждому, кто приведет своего друга в армию 100 тыс. рублей (1150 долларов).

"Увеличиваем выплату за работу с контрактниками. Теперь за привлечение добровольцев на военную службу будем выплачивать 100 тыс. рублей", – заявил губернатор региона Михаил Евраев.

Деньги по акции "приведи друга" россиянам обещают уже после того, как тот подпишет контракт с Минобороны РФ. Кроме того, с подобной инициативой также выступил глава Республики Татарстан.

Однако первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков подверг критике такую инициативу. По его словам, россияне будут злоупотреблять этой схемой и договариваться с теми, кто идет на войну в Украине, чтобы получить дополнительные деньги. Таким образом, российский чиновник считает, что в случае распространения акции "приведи друга" в армию, россияне будут забирать деньги из бюджета РФ.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне более 560 тыс. военных убитыми и ранеными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ рассказали о реальной цифре потерь россиян в боях за Часов Яр.

Также "Комментарии" писали, что в России заявили о готовности послать войска в Грузию, если там произойдет государственный переворот.