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Зачем Россия недавно перебросила тысячи военных в Крым — эксперт

На оккупированный полуостров были передислоцированы около 21 тысячи военнослужащих

сегодня, 11:57
Автор:

Вечканова Елена

Российская Федерация вновь занимается перестановкой военных фигур на своей личной "шахматной доске". Об этом свидетельствует недавняя переброска десятков тысяч военнослужащих на территорию аннексированного Крымского полуострова. По словам военного эксперта Ивана Ступака, у таких действий может быть вполне простое объяснение, сообщает "Украина 24".

Зачем Россия недавно перебросила тысячи военных в Крым — эксперт

Россия перебросила в Крым 21 тысячу военных. Фото из открытых источников

Ступак считает, что высшее руководство РФ решило переправить личный состав армейцев, чтобы спасти нынешнюю катастрофическую ситуацию в Крыму. Речь о последствиях природных катаклизмов, в том числе проливных дождей, которые затопили многие, прежде готовые к курортному сезону города, местами полностью разрушив инфраструктуру.

По мнению эксперта, непризнанные власти Крыма неспособны справиться с масштабом катастрофы собственноручно, поэтому им понадобилось "подкрепление". Иван Ступак подчеркивает, что применение силы военных — весьма характерно для России, где армия до сих пор — это дешевая рабочая сила.

При этом, отмечает Ступак, во главе российского Министерства обороны находится профессиональный спасатель (ранее работник Министерства чрезвычайных ситуаций). С учетом этого, по мнению эксперта, переброска военных на ликвидацию результата природных катаклизмов является весьма ожидаемой.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что у Путина недавно разразились критикой в адрес Украины из-за Крымского полуострова. Все дело в подготовке саммита "Крымская платформа". К слову, эксперты уверяют, что россияне делают все возможное, дабы сорвать проведение этого дипломатического мероприятия, направленного на борьбу за Крым на мировой политической арене.

Также на портале вы можете узнать о том, какие санкции против Российской Федерации Евросоюз решил продлить на, как минимум, еще год. Спойлер — они связаны с оккупацией Крыма.


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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/10900-rossiya-otpravila-v-krym-voennyh-ekspert-obyasnil-zachem
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