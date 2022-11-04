Когда они погибают, их тела исчезают с поля боя и попадают в крематорий. Из-за сожжения тел никто не видит следов пыток. О судьбе российских заключенных, завербованных "поваром Путина" пишет организация Gulagu.net.

Российские солдаты. Фото из открытых источников

Доказательства на портале Gulagu.net подтверждают, что ушедших в ЧВК "Вагнер" российских заключенных расстреливают за дезертирство. Кроме того, если такой наемник будет спорить с руководителем группы или разговаривать по телефону, может потери пальцы.

Даже тех, кому удалось скрыться, все равно будут ждать последствия, ведь при подписании контракта с ЧВК "Вагнер" нужно предоставить данные о семье. Таким образом, ближайшие родственники становятся заложниками вагнеровцев.

"Если вы удерете, то мы вас поймаем, мы вас будем пытать, вы будете очень долго умирать, если мы вас не поймаем, то это коснется ваших родных", — сказали руководители групп ЧВК "Вагнер" призывникам.

Руководитель портала Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает, что российские военные офицеры казнили заключенных в своих подразделениях на территории временно оккупированной Луганщины и Волгоградской области. Осечкин говорит, что их убили, ведь они "тренировались не так, как положено".

Также портал сообщает, что российские заключенные планируют использовать в атаках смертников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин проводит набор в ряды своей организации в российских колониях. "Повар Путина" лично проводит вербовку заключенных.

Также "Комментарии" писали, что Евгения Пригожина, сделавшего несколько комплиментов Владимиру Зеленскому.





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