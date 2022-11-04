Российские заключенные подписали контракт с ЧВК "Вагнер", чтобы выйти из колоний, но попали в настоящий ад

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Когда они погибают, их тела исчезают с поля боя и попадают в крематорий. Из-за сожжения тел никто не видит следов пыток. О судьбе российских заключенных, завербованных "поваром Путина" пишет организация Gulagu.net.
Российские солдаты. Фото из открытых источников
Доказательства на портале Gulagu.net подтверждают, что ушедших в ЧВК "Вагнер" российских заключенных расстреливают за дезертирство. Кроме того, если такой наемник будет спорить с руководителем группы или разговаривать по телефону, может потери пальцы.
Даже тех, кому удалось скрыться, все равно будут ждать последствия, ведь при подписании контракта с ЧВК "Вагнер" нужно предоставить данные о семье. Таким образом, ближайшие родственники становятся заложниками вагнеровцев.
Руководитель портала Gulagu.net Владимир Осечкин утверждает, что российские военные офицеры казнили заключенных в своих подразделениях на территории временно оккупированной Луганщины и Волгоградской области. Осечкин говорит, что их убили, ведь они "тренировались не так, как положено".
Также портал сообщает, что российские заключенные планируют использовать в атаках смертников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин проводит набор в ряды своей организации в российских колониях. "Повар Путина" лично проводит вербовку заключенных.
Также "Комментарии" писали, что Евгения Пригожина, сделавшего несколько комплиментов Владимиру Зеленскому.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости