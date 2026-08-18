Российским мужчинам начали "закрывать" границы: какую хитрость придумал Кремль

В России могли ввести скрытые ограничения на выезд за границу для мужчин мобилизационного возраста. Об этом заявило партизанское движение "АТЕШ", ссылаясь на своих агентов среди сотрудников пограничных служб и аэропортов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным движения, негласная фильтрация якобы уже действует в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Как утверждают в АТЕШ, мужчин мобилизационного возраста могут отправлять на дополнительные проверки даже в тех случаях, когда с документами все в порядке и никакого официального запрета на выезд нет.

Главная особенность таких проверок, по версии партизан, состоит в том, что человека не всегда прямо информируют о каких-либо ограничениях.

Сотрудники могут затягивать время под стандартными поводами – уточнять цель поездки, проверять личные вещи, повторно сверять билеты или якобы проводить дополнительную проверку по базам данных.

В результате пассажир может провести достаточное время в зоне проверки, чтобы пропустить свой рейс.

После завершения посадки, утверждают в движении, человек может вернуть паспорт и отправить домой без каких-либо официальных объяснений, документов или формального решения о запрете выезда.

В АТЕШ заявляют, что российские пограничники якобы получили негласные указания не снимать с рейсов всех мужчин мобилизационного возраста.

По их данным, речь идет о выборочных ограничениях для определенной части пассажиров, чтобы не создавать массовой паники и избежать широкой огласки.

Таким образом, по версии партизанского движения, власти РФ могут фактически ограничивать выезд отдельных мужчин, не объявляя новую мобилизацию и не вводя официальных запретов.

Приведенная "АТЕШ" информация базируется на данных их агентурной сети и требует независимого подтверждения.

Если эти сообщения подтвердятся, это может свидетельствовать о попытке российских властей постепенно усилить контроль за выездом мужчин мобилизационного возраста, не создавая для этого формального повода для паники или массового оттока населения из страны.

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