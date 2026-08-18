Російським чоловікам почали "закривати" кордони: яку хитрість придумав Кремль

У Росії могли запровадити приховані обмеження на виїзд за кордон для чоловіків мобілізаційного віку. Про це заявив партизанський рух "АТЕШ", посилаючись на своїх агентів серед співробітників прикордонних служб та аеропортів.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними руху, негласна фільтрація нібито вже діє в Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі.

Як стверджують в "АТЕШ", чоловіків мобілізаційного віку можуть відправляти на додаткові перевірки навіть у тих випадках, коли з документами все гаразд і жодної офіційної заборони на виїзд немає.

Головна особливість таких перевірок, за версією партизанів, полягає в тому, що людину не завжди прямо інформують про будь-які обмеження.

Натомість співробітники можуть затягувати час під стандартними приводами – уточнювати мету поїздки, перевіряти особисті речі, повторно звіряти квитки або нібито проводити додаткову перевірку за базами даних.

У результаті пасажир може провести достатньо часу в зоні перевірки, щоб пропустити свій рейс.

Після завершення посадки, стверджують у русі, людині можуть повернути паспорт і відправити додому без будь-яких офіційних пояснень, документів чи формального рішення про заборону виїзду.

В "АТЕШ" заявляють, що російські прикордонники нібито отримали негласні вказівки не знімати з рейсів усіх чоловіків мобілізаційного віку.

За їхніми даними, йдеться про вибіркові обмеження для певної частини пасажирів, щоб не створювати масової паніки та уникнути широкого розголосу.

Таким чином, за версією партизанського руху, влада РФ може фактично обмежувати виїзд окремих чоловіків, не оголошуючи нову мобілізацію та не запроваджуючи офіційних заборон.

Водночас наведена "АТЕШ" інформація базується на даних їхньої агентурної мережі та потребує незалежного підтвердження.

Якщо ці повідомлення підтвердяться, це може свідчити про спробу російської влади поступово посилити контроль за виїздом чоловіків мобілізаційного віку, не створюючи при цьому формального приводу для паніки чи масового відтоку населення з країни.

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