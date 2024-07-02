Российский "Аэрофлот" массово отменяет рейсы: какая причина

Крупнейший авиаперевозчик РФ "Аэрофлот" столкнулся с массовой нехваткой бортпроводников, что приводит к постоянным задержкам рейсов.

У "Аэрофлота" накапливаются проблемы. Фото из открытых источников

Сообщается, что в минувшие выходные было задержано около 330 рейсов российской авиакомпании, а более 20 рейсов пришлось отменить.

Отмечается, что основная причина – нехватка персонала, поскольку перевозчик не успевает собрать необходимое для рейса количество бортпроводников. Многим бортпроводникам диспетчеры резко меняли рейсы, а некоторым самолетам приходилось летать с сокращенным экипажем.

По данным российских медиа, дефицит работников связан с окончанием месяца, когда санитарная норма по месячному налету в 90 часов у многих подошла к концу. Также более 1,5 тыс. стюардов и стюардесс одновременно вышли на больничные.

Отмечается, что бортпроводники стали массово идти на больничный из-за проблем с руководством – сотрудникам ставят неудобный график и снижают зарплаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые были неудачными для действующего президента США, почти не повлияли на позицию американских избирателей. В то же время, опрос показал, что Байден потерял только небольшую долю потенциальных избирателей. После дебатов 46,7% потенциальных избирателей заявили, что рассматривают возможность проголосовать за Байдена, что на 1,6% меньше, чем было до дебатов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если Украина не получит приглашение в НАТО в ближайшие 1-2 года, такая возможность может исчезнуть навсегда, заявил председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. "Если в ближайшие год-два не будет приглашения Украины в НАТО, эта возможность для Украины и НАТО закроется навсегда. Украина будет вынуждена искать альтернативный путь", — сказал Чалый.