Российский актер, поддерживающий режим Кремля, едва не стал жертвой террористов

Актер из РФ Оскар Кучера , поддерживающий путинский режим и оскандавшийся во время своего интервью, где рассказал, почему выступает за поддержку военного вторжения в Украину, находился в Крокус Сити Холл во время атаки террористов в Подмосковье.

Оскар Кучера (фото из открытых источников)

Как Кучера сообщил на своей странице в Телеграмм , он выехал из комплекса отдыха за 15 минут до теракта. Позже он снова вернулся сюда, чтобы забрать жену Юлию.

Как он утверждает, его жена пыталась остановить попутное авто, однако ни одна скотина (неценз.- авт.) не останавливалась. Так и не понятно, почему жена актера останавливала попутку, когда сам актер был в паркинге.

Далее путинист издал бред о "руке Киева" в организации теракта, и еще соглашается с безумными высказываниями бывшего российского президента Дмитрия Медведева.

Он тоже призывает "кончать с Зеленским", что "назвал Путина ничтожеством" за убийство своих же сограждан и организацию наибольшего теракта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский актер, поддерживающий режим Кремля , отказался порвать паспорт США в эфире шоу. Известный актер из РФ, поддерживающий путинский режим Оскар Кучера, сейчас открыто одобряющий войну и нападение своего террористического государства на Украину, не захотел порвать американский паспорт своего ребенка, объяснив, что "Америка им не враг".

Именно так этот актер хочет удержаться на двух стульях, участвуя в программе другого российского пропагандиста Бориса Корчевникова. Звездный участник стал сразу объяснять, что он не будет уничтожать паспорт, ведь это пахнет "популизмом". Дальше Кучера в эфире объяснил свое намерение и сказал о том, что "Америка России не враг".



