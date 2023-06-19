Известный актер из РФ, поддерживающий путинский режим Оскар Кучера, сейчас открыто одобряющий войну и нападение своего террористического государства на Украину, не захотел порвать американский паспорт своего ребенка, объяснив, что "Америка им не враг".

Оскар Кучера (фото из открытых источников)

Именно так этот актер хочет удержаться на двух стульях, участвуя в программе другого российского пропагандиста Бориса Корчевникова.



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Звездный участник стал сразу объяснять, что он не будет уничтожать паспорт, ведь это пахнет "популизмом". Дальше Кучера в эфире объяснил свое намерение и сказал о том, что "Америка России не враг".



"Правительство Америки, которое на сегодняшний день сидит на американском троне, — враг. Давайте не путать", — объяснил российский актер. Об этом пропагандист Корчевников, что почти потерял слух, сказал, что не отделяет американский паспорт от американского правительства.



Покрасневший киноактер начал вспоминать собственные философские умозаключения, ловко возвращая от неприятной ему темы об американском документе. Как он утверждает, главное остаться порядочным человеком, а паспорт — это некая бумажка, которую неизвестно кто когда-то придумал. При этом, российский актер так и не уничтожил ту "Американскую бумажку".



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что актриса из сериала о Мухтаре заявила, что украинцы ее предали. Киноактриса Оксана Сташенко запомнилась украинцам, потому что играла роли во многих сериалах и фильмах, таких как "Возвращение Мухтара". Как информируют российские издания, россиянка поддерживает кровавую войну на территории нашей страны, и заявляет, что украинские актеры вроде бы ее предали. Сташенко критикует коллег, с которыми работала до вторжения, за то, что они выражают обвинение РФ в начале военного вторжения.

