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Российский актер порезал себе вены перед толпой зрителей (ФОТО)

Шувалов сделал это на сцене театра

сегодня, 20:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный актер из РФ Артур Шувалов после спектакля "Театр Выворит" по постановке театра имени М.А. Бестужева в Улан-Уде, организовал манифест. Об этом сообщает Telegram-канал Baza

Российский актер порезал себе вены перед толпой зрителей (ФОТО)

Артур Шувалов (фото из открытых источников)

Стоя прямо на сцене, он сообщил, что в театральном учреждении его без всякой причины унижают, не дают ролей, уменьшают плату.


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При этом последним испытанием для артиста было увольнение из театрального коллектива его жены.

"Конфликты с начальством начались после того, как в театре сменился художественный руководитель – Вячеслав Дяченко пришел вместо Сергея Левицкого. По словам Шувалова, у него не осталось сил бороться", – сказано в сообщении.

Эти проблемы достали актера и Шувалов прямо на сцене вынул нож и начал резать себе вены. Его увезли в травмпункт, где актеру оказали первую медицинскую помощь. Сейчас с Шуваловым всё хорошо.

Российский актер порезал себе вены перед толпой зрителей (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская актриса "набросилась" с оскорблениями на президента Зеленского. Известная российская артистка, ставшая популярной из-за роли в фильме "Москва слезам не верит", Раиса Рязанова нанесла образ президенту Украины Владимиру Зеленскому, героически остающемуся в "военной" стране. Поклонница Путина во время программы "Жизнь и судьба" сказала, что украинским президентом управляют "изверги и козлы". Как она выразилась, глава Украины — ведомый человек, делающий то, что ему скажут. Мужик вроде бы не глуп, но глуп, как оказалось. Просто дурачок", — говорила, выражаясь с помощью пропагандистских нарративов Рязанова. Но россиянка не сказала, кто конкретно руководит Зеленским и для достижения каких целей. Рязанова таки говорила, что украинского президента ведут "как бычка на веревке".


 
 



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