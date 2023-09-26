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Российский актер снимает в оккупированном Крыму пропагандистский фильм

В картине Жигунова будут сниматься российские актеры, поддерживающие войну в Украине

26 сентября 2023, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская знаменитость, звездный актер по киносериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов прибыл в временно оккупированный Крым, чтобы снять пропагандистскую киноленту.

Российский актер снимает в оккупированном Крыму пропагандистский фильм

Сергей Жигунов (фото из открытых источников)

При этом его новая работа планируется для детей. В киноленте Жигунов будет рассказывать о курсантах севастопольского представительства Нахимовского училища. Курсанты будут искать сокровища, спрятанные еще со времен Крымской войны. Как утверждает Жигунов, его фильм призван "воспитывать у юных телезрителей любовь к родине и патриотизм".


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При этом на съемках задействованы актеры из РФ, являющиеся ярыми сторонниками военного вторжения в Украину. Роль в киноленте будет играть Сергей Никоненко, шокирующий заявлениями, что Одесса и Николаев должны отойти России.

Еще в новой киноленте будут играть Алексей Шевченко, Дмитрий Ульянов, Ольга Тумайкина, Кристина Бабушкина, Александр Лыков. Все эти актеры незаконно приехали на территорию Крыма.

До этого времени Сергей Жигунов ни разу не высказал свое мнение о российском военном вторжении в Украину. Его жена Виктория в социальных сетях в прошлом году написала, что их власть их обманывает. Россиянка отметила, что среди украинцев нет никаких нацистов, а военнослужащие РФ убивали мирных людей. Через некоторое время она это сообщение удалила.

В 2023 году украинские власти ввели санкции в отношении Жигунова за то, что он оправдывает российское вторжение.

Еще российский актер входит в базу "Миротворца". Он не раз незаконно посещал Крым и поддерживает его аннексию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса рассказала, каким вернулся ее сын-оккупант с войны



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