Бывший боксер из РФ и депутат российской Госдумы Николай Валуев в очередной раз проявил собственный верноподданный захват . Возмутительный комментарий он предоставил порталу Sport24 , таким образом реагируя на недавнее заявление мэра Парижа Анн Идальго, которое выступает против участия спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024.

Николай Валуев (фото из открытых источников)

Продолжая старые традиции путинских пропагандистов, бывший боксер в этот раз вспомнил войну между Российской империей и наполеоновской Францией в начале 1810-х. Российский депутат подверг критике Идальго, называя ее слова негостеприимными, угрожая очередным нападением на Париж.

"Очень гостеприимное высказывание от французов! Ну что я могу ответить на это? Могу только их всех поздравить с 210-летием вступления русской армии в Париж. 31 марта 1814 года наши войска посетили их со всей русской душой! Больше сказать нечего", — отметил он. Николай Валуев.

"Да вот не может знать "чугунная голова" таких слов! Вернее, слова может и знает (не зря же путается столько лет), но смысл для него – наверное загадочный!", "Смешно читать рассуждения победителя парковочного охранника о геополитике", " Коля – отбитая голова", – пишут они.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что произошедшие в РФ теракты могли состояться во Франции . Филиал группировки "Исламское государство", взявший ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, в течение последних месяцев пытался осуществить несколько атак на Францию. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Parisien.

Макрон не привел подробности. Публичных сообщений о предотвращении терактов во Франции в последнее время не было. Однако в субботу после нападения на Крокус стало известно об усилении степени террористической угрозы во Франции до максимальной. Решение об этом принял Совет по обороне и национальной безопасности.

