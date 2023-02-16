Российский эксперт признается, что M1 Abrams превосходит все их танки

По словам одного из ведущих российских оборонных экспертов, российские танки хуже M1 Abrams, которые США отправляют в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ, взявшие интервью у директора Центра стратегического и технологического анализа Руслана Пухова.

Американский танк M1 Abrams. Фото из открытых источников

Российские военные эксперты пытаются заверить, что им не навредят танки западного производства, которые вскоре получит Украина. Однако признают, что американские танки M1 Abrams лучше любой их военной техники.

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"Даже в экспортную версию Abrams М1А2 SEP v.2 ощутимо превосходит любой российский серийный танк", — говорит российский эксперт.

Кроме того, директор Центра стратегического и технологического анализа Руслан Пухов заявил, что российская армия использует старые снаряды, которые достаточны для поражения советских танков, но против западных танков, имеющих мощные пушки, современные противотанковые ракеты и системы управления огнем, они практически бессильны.

"В таком поединке мы можем оказаться в невыгодных условиях", – признает Пухов.

Также российский эксперт утверждает, что у армии РФ нет противотанковых систем бедных к американским Javelin, которыми в ВСУ удачно уничтожает танки, особенно в начале вторжения. Единственным танком, который может сразиться с M1 Abrams может быть Т-14 "Армата", намекает Пухов. Однако, эти новейшие танки так и не появились в Украине. Аналитики предполагают, что у "Арматы" много недостатков, поэтому российские командиры боятся ее использовать в боях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ смогли уничтожить опасное российское оружие большим взрывом.

Также "Комментарии" писали о генсеке НАТО, который рассказал, что имеет решающее значение в войне в Украине.