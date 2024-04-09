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Российский генерал назвал следующую страну, куда нападет Россия

Депутат Госдумы РФ отрицает причастность к сливу записи, на которой он говорит о стране, с которой Россия будет вести войну.

сегодня, 10:55
Автор:
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Slava Kot
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В сети опубликована аудиозапись скандального депутата Госдумы РФ генерала Андрея Гурулева на котором он якобы говорит о следующей жертве России после нападения на Украину. На записи Гурулев говорит о Казахстане и добавляет, что решение уже готово. 

Российский генерал назвал следующую страну, куда нападет Россия

Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев. Фото из открытых источников

В России распространилась запись, на которой якобы генерал Андрей Гурулев обращается к представителям комитета обороны РФ. Во время разговора наполненного матами прозвучало заявление, что следующими для России станут казахи, а соответствующее решение уже готово.

После распространения аудио на инцидент отреагировал Гурулев, заявивший о подделке записи, за которой, по его словам, стоит Украина.

"Сегодня явная попытка на вражеских ИПСО-шных Telegram-каналах раскачать ситуацию более или менее с нашими друзьями из Республики Казахстан. Но это фейк, хамство. Я вас призываю быть внимательными, нас ни с кем не поссорят", — сказал Гурулев.

Отметим, что 2 апреля, когда были атакованы заводы беспилотников в Татарстане, Гурулев заявил, что дроны могли быть запущены с территории Казахстана, намекнув на причастность этой страны к атакам по России. В Казахстане отреагировали на такие заявления генерала РФ и заявили, что подобная информация неправдива.

Казахстан не раз демонстрировал свое неодобрение войны в Украине. В ноябре 2023 года власти Казахстана заблокировали сайт Sputnik24 с российскими телеканалами. Кроме того, Казахстан присоединился к технологическим санкциям, наложенным на Россию из-за вторжения в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после исследований захваченных украинских дронов, в России считают, что Украина использует "марсианские технологии".

Также "Комментарии" писали об угрозах России уничтожить всех европейцев.



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