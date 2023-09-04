Российский генерал Суровикин впервые появился на публике после мятежа Пригожина (ФОТО)

Генерал Сергей Суровикин впервые появился на публике после неудачного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фотографию, как утверждают в сообщении, генерала Суровикина, опубликовали в телеграмм-канале журналистки Ксении Собчак.

Сергей Суровикин (фото из открытых источников)

"Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве", — пишет Собчак в сообщении под фото.

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На опубликованных кадрах видно, что мужчина в кепке и в черных очках идет с женщиной под руку.





После неудачного бунта Пригожина Сергей Суровикин не появлялся на публике. СМИ писали, что генерала отстранили от службы, задержали и даже пытали.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский "генерал Армагеддон" под домашним арестом . Ведущий российский генерал Сергей Суровикин был отстранен от руководства в войне в Украине. Такая информация распространяется среди российских и военных блоггеров. Причиной таких действий является тесная связь Суровикина и руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который в июне начал мятеж против российского руководства.

Отмечено, что официального расследования нет, однако Суровикина долго допрашивали и задавали неудобные вопросы.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что Суровикину посоветовали как можно дольше оставаться без внимания, чтобы о генерале "забыли". Таким образом судьбу Суровикина решит Путин, и ожидается, чем дольше нет решения, тем больше российский президент остынет в вопросе генерала.





в России приняли решение в отношении генерала Суровикина

Российский генерал Сергей Суровикин, бесследно исчезнувший после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер". Был отстранен от должности главнокомандующего Военно-космическими силами России. Такое заявление сделал российский журналист Алексей Венедиктов, ссылаясь на указ Министерства обороны РФ.

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