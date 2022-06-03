Российский канал подтвердил, что оккупанты воруют с Украины металл и зерно (ВИДЕО)

На одном из русских федеральных каналов показан сюжет, где подробно говорят, как русские захватчики похищают продукцию из порта Мариуполя. В сюжете сообщается, что сначала будут вывозить металл. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram .

"Из уничтоженного вместе с жителями Мариуполя быстро вывозят металл. Не знаю точную стоимость, но это даже не миллиарды долларов: счет явно пошел на их десятки", — пишет Гончаренко.

Ранее в компании "Метинвест" заявили, что кафиры собираются вывезти металлургическую продукцию, произведенную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича. Речь идет об около 200 тыс. тонн металла и чугуна. Их стоимость составляет $170 млн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин предложил вывозить зерно из Украины через Белоруссию, но назвал условие. Глава Кремля считает, что украинское зерно можно вывозить через территорию Беларуси, но для этого надо снять со страны санкции. Путин сказал, что вывозить зерно через территорию Беларуси это самый дешевый и легкий способ, но надо снять санкции. Известно, что Украина не собирается транспортировать свое зерно через территорию Беларуси, ведь с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины территорию этой страны путин использует для наступления ракетных атак и обстрелов украинских городов.