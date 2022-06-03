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Российский канал подтвердил, что оккупанты воруют с Украины металл и зерно (ВИДЕО)

На российском федеральном канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию

сегодня, 22:48
Автор:

Лиля Воробьева
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На одном из русских федеральных каналов показан сюжет, где подробно говорят, как русские захватчики похищают продукцию из порта Мариуполя. В сюжете сообщается, что сначала будут вывозить металл. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко в Telegram.

Российский канал подтвердил, что оккупанты воруют с Украины металл и зерно (ВИДЕО)

оккупанты воруют из Украины металл и зерно (фото из открытых источников)

"Из уничтоженного вместе с жителями Мариуполя быстро вывозят металл. Не знаю точную стоимость, но это даже не миллиарды долларов: счет явно пошел на их десятки", — пишет Гончаренко.

Ранее в компании "Метинвест" заявили, что кафиры собираются вывезти металлургическую продукцию, произведенную на заводах Азовсталь и ММК им. Ильича. Речь идет об около 200 тыс. тонн металла и чугуна. Их стоимость составляет $170 млн.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин предложил вывозить зерно из Украины через Белоруссию, но назвал условие. Глава Кремля считает, что украинское зерно можно вывозить через территорию Беларуси, но для этого надо снять со страны санкции. Путин сказал, что вывозить зерно через территорию Беларуси это самый дешевый и легкий способ, но надо снять санкции. Известно, что Украина не собирается транспортировать свое зерно через территорию Беларуси, ведь с первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины территорию этой страны путин использует для наступления ракетных атак и обстрелов украинских городов.

Также "Комментарии" сообщали о том, что лидер Африканского Союза на встрече с Путиным обвинил Запад . В расшифровке заявления президента Сенегала сказано, что он в сложившемся в Африке кризисе обвиняет санкции против россии. Саллом же ничего не сказал в своем заявлении, выложенном на сайте Путина, о том, что Черное море блокируют и похищают украинское зерно российские кафиры.



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/21349
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