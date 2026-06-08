Российский миллиардер продолжает зарабатывать на войне: какая страна ЕС помогает

Несмотря на годы санкционного давления на Россию, одна из крупнейших экономик Евросоюза продолжает оставаться важным каналом для поставок российской металлургической продукции. В центре внимания оказался российский миллиардер Владимир Лисин, чьи предприятия сохраняют доступ к европейскому рынку благодаря исключению из санкционного режима.

Металл. Фото: из открытых источников

Как сообщает Kyiv Independent, речь идет о поставках стальных полуфабрикатов – так называемых слябов, которые используются на европейских металлургических предприятиях группы NLMK. Эти активы принадлежат Лисину и продолжают работать в Бельгии, несмотря на войну России против Украины.

После начала полномасштабного вторжения большинство видов российской металлопродукции попали под ограничения ЕС. Однако для слябов было сделано исключение. Только в конце 2023 года Брюссель согласовал постепенный отказ от их импорта, но окончательно запрет вступит в силу лишь осенью 2028 года.

За это время российские производители сохраняют значительную долю европейского рынка. По данным отраслевых организаций, сегодня Россия обеспечивает более половины всего импорта слябов в ЕС из третьих стран, а существенная часть этих поставок проходит через Бельгию.

Дополнительные вопросы вызывает и фигура самого Лисина. Хотя он находится под санкциями Украины, Канады и Австралии, Евросоюз до сих пор не ввел против него ограничительных мер. По информации журналистов, его кандидатура неоднократно обсуждалась во время подготовки санкционных пакетов, однако каждый раз исчезала из итоговых списков.

Бельгийские власти открыто признавали, что выступали против санкций в отношении российского олигарха, объясняя свою позицию необходимостью защитить рабочие места и промышленное производство.

Впрочем, критики такой политики утверждают, что под прикрытием заботы о европейской экономике фактически сохраняется источник доходов для одного из богатейших российских бизнесменов. На этом фоне все громче звучат требования немедленно прекратить импорт российской стали и закрыть исключения, которые позволяют российскому капиталу продолжать работу в самом сердце Европы, всего в нескольких километрах от Брюсселя.

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