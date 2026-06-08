Російський мільярдер продовжує заробляти на війні: яка країна ЄС допомагає

Незважаючи на роки санкційного тиску на Росію, одна з найбільших економік Євросоюзу продовжує залишатися важливим каналом для постачання російської металургійної продукції. У центрі уваги опинився російський мільярдер Володимир Лісін, чиї підприємства зберігають доступ до європейського ринку завдяки виключенню з режиму санкцій.

Метал. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Kyiv Independent, йдеться про постачання сталевих напівфабрикатів – так званих слябів, що використовуються на європейських металургійних підприємствах групи NLMK. Ці активи належать Лісіну та продовжують працювати у Бельгії, незважаючи на війну Росії проти України.

Після початку повномасштабного вторгнення більшість видів російської металопродукції потрапили під обмеження ЄС. Однак для слябів було зроблено виняток. Тільки наприкінці 2023 року Брюссель погодив поступову відмову від їхнього імпорту, але остаточно заборона набуде чинності лише восени 2028 року.

За цей час російські виробники зберігають значну частку європейського ринку. За даними галузевих організацій, сьогодні Росія забезпечує понад половину всього імпорту слябів у ЄС із третіх країн, а суттєва частина цих поставок проходить через Бельгію.

Додаткові питання викликає і постать самого Лісіна. Хоча він перебуває під санкціями України, Канади та Австралії, Євросоюз досі не запровадив проти нього обмежувальних заходів. За інформацією журналістів, його кандидатура неодноразово обговорювалася під час підготовки санкційних пакетів, проте щоразу зникала із підсумкових списків.

Бельгійська влада відкрито визнавала, що виступала проти санкцій щодо російського олігарха, пояснюючи свою позицію необхідністю захистити робочі місця та промислове виробництво.

Проте критики такої політики стверджують, що під прикриттям турботи про європейську економіку фактично зберігається джерело доходів для одного з найбагатших російських бізнесменів. На цьому фоні все голосніше звучать вимоги негайно припинити імпорт російської сталі і закрити винятки, які дозволяють російському капіталу продовжувати роботу в самому серці Європи всього за кілька кілометрів від Брюсселя.

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