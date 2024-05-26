Российский музыкант, воюющий против Украины, свалился с инсультом на фронте

Российский музыкант, бывший представитель группы "Аквариум" Андрей Решетин, ушедший добровольцем в первую фронтовую творческую бригаду войска террористической РФ, перенес инсульт во время войны.

Андрей Решетин (фото из открытых источников)

Как сообщает Обозреватель , после заболевания музыканта уже не пустили на передовую, а сказали отправляться домой.

При этом сам Решетин от такого решения не в восторге, потому что воюя с украинцами, он чувствовал себя "счастливо". Об этом музыкант рассказал российским пропагандистам.

"Это в госпитале сказали, что инсульт. Я не понимаю, почему он мог произойти, никаких переживаний я на фронте не испытывал, наоборот — я там был счастлив, как никогда, потому что был бок о бок со своими братьями, для которых играл музыку", — отметил артист.

Андрей Решетин продолжил, что после болезни хотел вернуться на войну, однако медики этого ему не рекомендовали. Сейчас он лечится дома, но думает, что "в тылу люди кажутся ему слабыми и ложными, а проблемы – вымышленными".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский певец и Народный артист Украины заявил, что готов убивать украинцев. Российский артист-путинист Александр Малинин, также имеющий звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: он обвиняется в антипатриотизме, эмиграции и отсутствует четкая позиция по поводу кровавого военного вторжения, которое РФ начала против Украины.

В начале года депутат городской думы Саратова Роман Грибов сказал, что Малинина нужно "отменить" по той причине, что певец проживает в Германии, а концерты, как обычно, дает в РФ и отмалчивается о т.н. "СВО". А еще Малинина упрекают в том, что он пел "Красную калину". Реагируя на это, артист обнародовал свою позицию, в частности высказался за поддержку террористического режима диктатора Путина.

