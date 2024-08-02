Российский оппозиционер сказал, что Кремль будет считать своей победой в Украине

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Ткачик Олеся
Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев в своем недавнем заявлении призвал готовиться к полному захвату Украины даже после подписания мира. Как заявил в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, Медведев пытается показать, что путинский режим настолько бессмыслен, что готов к масштабной эскалации, поэтому вроде бы лучше с Россией договариваться. Кроме того, по его мнению, в Кремле сейчас важная задача – зафиксировать свою победу.
Оккупанты
Гудков считает, что победа в войне против Украины для России заключается в оккупации новых украинских территорий и международном признании границ Крыма, который россияне захватили в 2014 году.
По его мнению, Медведев не делает заявлений от себя лично – все, что он публично озвучивает, идет от Кремля, поэтому он не самостоятельная фигура.
Гудков уверен, что подписание мира с Россией и оставление Путина у власти как победителя неизбежно приведет к обострению ситуации в будущем. Он предположил, что будет серьезное давление на Казахстан, а затем могут начаться некоторые события в странах Балтии.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Медведев регулярно делает маразматические заявления. В частности, недавно он спрогнозировал , в каком году Украина "перестанет существовать".
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