Российский оппозиционер сказал, что Кремль будет считать своей победой в Украине

Бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совбеза страны-агрессора России Дмитрий Медведев в своем недавнем заявлении призвал готовиться к полному захвату Украины даже после подписания мира. Как заявил в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, Медведев пытается показать, что путинский режим настолько бессмыслен, что готов к масштабной эскалации, поэтому вроде бы лучше с Россией договариваться. Кроме того, по его мнению, в Кремле сейчас важная задача – зафиксировать свою победу.

Оккупанты

Гудков считает, что победа в войне против Украины для России заключается в оккупации новых украинских территорий и международном признании границ Крыма, который россияне захватили в 2014 году.

"В таком случае война закончится, но ненадолго, потому что начнутся другие, уже вокруг Украины. Вероятно, будет разрешен определенный гибридный конфликт в Молдове, свержение власти в Грузии, Армении и приход туда определенных авторитарных лидеров при поддержке Кремля, а возможно под время прямого военного вмешательства", – заявил российский политик.

По его мнению, Медведев не делает заявлений от себя лично – все, что он публично озвучивает, идет от Кремля, поэтому он не самостоятельная фигура.

Гудков уверен, что подписание мира с Россией и оставление Путина у власти как победителя неизбежно приведет к обострению ситуации в будущем. Он предположил, что будет серьезное давление на Казахстан, а затем могут начаться некоторые события в странах Балтии.

"То есть пауза будет несколько лет, но недолго, потому что Путин не может управлять страной в мирное время. Он способен это делать либо в условиях войны, либо в условиях подготовки к ней. Пока Путин у власти источник военной угрозы будет сохраняться", — добавил российский оппозиционный политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Медведев регулярно делает маразматические заявления. В частности, недавно он спрогнозировал , в каком году Украина "перестанет существовать".



