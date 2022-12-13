Российский ответ на потолок цен для нефти: появились детали указа Путина

Российские чиновники подготовили перечень ответных мер на введение потолка цен на нефть, экспортируемую из РФ. Стало известно, что уже существует разработанный указ Путина, который еще собираются доработать. Об этом сообщает " Медуза ".

если в контракте указана страна как получатель, присоединившийся к потолку;

если в контракте фигурирует потолок как условие, или устанавливаются референтные цены, ровные потолку. Цену установили на отметке 60 долларов за один баррель.

Кроме того, российские чиновники прописали в проекте указа пункт, дающий разрешение Правительству обходить любые запреты на проведение соглашений.

Действие указа не будет распространяться на контракты, заключенные до 5 декабря, ведь именно с этого дня начал действовать нефтяной потолок.

Планируется, что указ Путина вступит в силу с его обнародования и будет действовать до 1 июля 2023 года с возможностью его продлить.

Как сообщают источники журналистов, работа над проектом указа Путина продолжается. Российское правительство должно определить детали реализации указа, а именно порядок мониторинга за соблюдением запрета, список стран по которым будут действовать прописанные в документе меры.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Путин рассказал, как РФ ответит на ввод потолка цен на российскую нефть. Путин прокомментировал введение "потолка" цен на российскую нефть в мире. Он сказал, что Россия в ближайшее время ответит. Об этом глава Кремля заявил во время пресс-конференции в пятницу, 9 декабря, в Кыргызстане. По его словам, Россия не будет продавать нефть недружественным странам, которые ее установят и подумает при необходимости о возможном сокращении добычи нефти.