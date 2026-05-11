Российский парад в 2026 году может стать последним: почему Путин прокололся

Парад 9 мая в Москве стал демонстрацией слабости России: ни одного танка или ракеты, а главные гости – ни Си Цзиньпин, ни Ким Чен Ын даже не приехали. В то же время речь Путина была отрывистой и нервной из-за указа Зеленского, который вышел накануне. После того, как улеглись эмоции эксперты озвучили свои мысли по итогам путинского победобессия.

Действительно существовала угроза удара по Красной площади

Военный обозреватель Денис Попович заявил в эфире Radio NV, что парад в Москве состоялся только потому, что это разрешил президент Владимир Зеленский.

"Мы прекрасно понимаем, что этот парад, который состоялся, это шествие по Красной площади, он фактически состоялся, потому что это разрешил президент Владимир Зеленский. Он состоялся потому, что действительно в значительной степени зависел от Украины, и его формат, и его проведение, и вообще его существование 9 мая 2026 года", – сказал эксперт.

Попович акцентировал, что действительно существовала угроза удара по Красной площади.

"И все эти меры, которые были приняты, – это и отключение интернета, это и переброска средств ПВО, это и звонки Путина Трампу для того, чтобы тот повлиял на Владимира Зеленского. Все это из-за того, что там реально боялись, что этот парад будет сорван. В Российской Федерации, в Москве, в Кремле реально боялись", – считает обозреватель.

По его словам, анонсированного перемирия фактически нет, возможно, немного меньше, чем обычно, было ликвидировано солдат противника.

"Потому что такого примирения нет, и свидетельства с фронта таковы, что в принципе на всех направлениях боевые действия продолжаются. Более того, также была информация о том, что там, где есть затишье, Российская Федерация пользуется этим, чтобы продвигаться в зоне боевых действий и занимать более тактически выгодные позиции для того, чтобы в дальнейшем оттуда начать наступление. То есть они пользуются этим условным затишьем для того, чтобы продвигаться вперед", – пояснил эксперт.

Лидеры Китая и Северной Кореи на парад не приехали – и этим четко показали, что не хотят быть причастными к этому действу

Экс-президент Мариупольского телевидения, волонтер, общественный деятель Николай Осиченко отметил в интервью "24 Каналу", что, с большой вероятностью, это один из последних "парадов победы".

По его словам, среди почетных гостей мероприятия были лидеры Лаоса и Малайзии. По мнению эксперта, для страны, которая позиционирует себя как великая держава-победитель, это стыд.

"Глядя на Путина, если бы не знал, какой он диктатор и человеконенавистник, то даже жаль было бы деда – худое лицо, волосы торчат в разные стороны. Стыдно и то, что страна, которая вечно хвасталась огромной армией, привела на парад северокорейских военных", – сказал Осиченко.

По его мнению, лидеры Китая и Северной Кореи на парад не приехали – и этим четко показали, что не хотят быть причастными к этому действу. Лидеры Казахстана и Узбекистана появились лишь после очевидного выпрашивания за день до события.

Эксперт считает, что, если война будет идти такими же темпами, в следующем году маршировать там будет некому, разве что вдовы погибших бойцов "СВО".

