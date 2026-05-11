Російський парад у 2026 році може стати останнім: чому Путін проколовся

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Парад 9 травня у Москві став демонстрацією слабкості Росії: жодного танка чи ракети, а головні гості – ні Сі Цзіньпін, ні Кім Чен Ин навіть не приїхали. Водночас мова Путіна була уривчастою та нервовою через указ Зеленського, який вийшов напередодні. Після того, як вщухли емоції експерти озвучили свої думки за підсумками путінського побєдобесія.
Парад у Москві. Фото: із відкритих джерел
Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі Radio NV, що парад у Москві відбувся лише тому, що це дозволив президент Володимир Зеленський.
Попович наголосив, що справді існувала загроза удару по Червоній площі.
За його словами, анонсованого перемир'я фактично немає, можливо, трохи менше, ніж зазвичай, було ліквідовано солдатів супротивника.
Екс-президент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осіченко зазначив в інтерв'ю "24 Каналу", що, з великою ймовірністю, це один із останніх "парадів перемоги".
За його словами, серед почесних гостей заходу були лідери Лаосу та Малайзії. На думку експерта, для країни, яка позиціонує себе як велика держава-переможець, це сором.
На його думку, лідери Китаю та Північної Кореї на парад не приїхали – і цим чітко показали, що не хочуть бути причетними до цього дійства. Лідери Казахстану та Узбекистану з'явилися лише після очевидного випрошування за день до події.
Експерт вважає, що якщо війна йтиме такими ж темпами, наступного року маршувати там буде нікому, хіба що вдови загиблих бійців "СВО".
Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін показав порожнечу світу: чому парад 9 травня став провалом Кремля.