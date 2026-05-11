Російський парад у 2026 році може стати останнім: чому Путін проколовся

Парад 9 травня у Москві став демонстрацією слабкості Росії: жодного танка чи ракети, а головні гості – ні Сі Цзіньпін, ні Кім Чен Ин навіть не приїхали. Водночас мова Путіна була уривчастою та нервовою через указ Зеленського, який вийшов напередодні. Після того, як вщухли емоції експерти озвучили свої думки за підсумками путінського побєдобесія.

Дійсно існувала загроза удару по Червоній площі

Військовий оглядач Денис Попович заявив в ефірі Radio NV, що парад у Москві відбувся лише тому, що це дозволив президент Володимир Зеленський.

"Ми чудово розуміємо, що цей парад, який відбувся, це хода Червоною площею, він фактично відбувся, тому що це дозволив президент Володимир Зеленський. Він відбувся тому, що справді значною мірою залежав від України, і його формат, і його проведення, і взагалі його існування 9 травня 2026 року", – сказав експерт.

Попович наголосив, що справді існувала загроза удару по Червоній площі.

"І всі ці заходи, які відбулися, це і відключення інтернету, це і перекидання засобів ППО, це і дзвінки Путіна до Трампа для того, щоб він повпливав на Володимира Зеленського. Це все від того, що там реально боялися того, що цей парад буде зірваний. В Російській Федерації, в Москві, в Кремлі реально боялися", — вважає він.

За його словами, анонсованого перемир'я фактично немає, можливо, трохи менше, ніж зазвичай, було ліквідовано солдатів супротивника.

"Тому що такого примирення немає, і свідоцтва з фронту такі, що в принципі на всіх напрямках бойові дії продовжуються. Більше того, також була інформація про те, що там, де є затишшя, Російська Федерація користується цим, щоб просуватися в зоні бойових дій і займати більш тактично вигідні позиції для того, щоб надалі звідти надалі. того, щоб просуватися вперед", – пояснив експерт.

Лідери Китаю та Північної Кореї на парад не приїхали – і цим чітко показали, що не хочуть бути причетними до цього дійства

Екс-президент Маріупольського телебачення, волонтер, громадський діяч Микола Осіченко зазначив в інтерв'ю "24 Каналу", що, з великою ймовірністю, це один із останніх "парадів перемоги".

За його словами, серед почесних гостей заходу були лідери Лаосу та Малайзії. На думку експерта, для країни, яка позиціонує себе як велика держава-переможець, це сором.

"Дивлячись на Путіна, якби не знав, який він диктатор і людиноненависник, то навіть шкода було б діда – худе обличчя, волосся стирчить у різні боки. Соромно й те, що країна, яка вічно хвалилася величезною армією, привела на парад північнокорейських військових", – сказав Осіченко.

На його думку, лідери Китаю та Північної Кореї на парад не приїхали – і цим чітко показали, що не хочуть бути причетними до цього дійства. Лідери Казахстану та Узбекистану з'явилися лише після очевидного випрошування за день до події.

Експерт вважає, що якщо війна йтиме такими ж темпами, наступного року маршувати там буде нікому, хіба що вдови загиблих бійців "СВО".

