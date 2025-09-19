logo

Российский патриарх Кирилл сравнил церковь с бензоколонкой
Российский патриарх Кирилл сравнил церковь с бензоколонкой

В России бензоколонки уже видятся всем, даже в церкви

19 сентября 2025, 16:18
Автор:
Недилько Ксения

Пришедшего помолиться человека можно сравнить с автомобилем, который, "желая двигаться, должен получить горючее" на заправке, заявил российский патриарх Кирилл, передает пропагандистское издание "РИА Новости".

"Храм — это та самая „духовная бензоколонка“, где каждый может подкрепить себя, добавить к своей жизни божественную энергию, помогающую преодолевать скорби, проблемы и выстраивать правильное направление своего жизненного пути", — сказал предстоятель Русской православной церкви в ходе визита в Астану.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам вывели из строя часть мощностей на территории России. Рынок столкнулся с острой нехваткой бензина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

В публикации говорится, что оптовые цены на бензин на России подпрыгнули к рекордным значениям. Тонна бензина А-95 на бирже 20 августа стоила на 55% больше, чем в начале года, и на 8% больше, чем в начале августа. На рынке фиксируется нехватка топлива в ряде регионов из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Кризис вынудил Кремль приостановить экспорт бензина, чтобы удержать переработанные продукты на внутреннем рынке. Однако эта мера не смогла сдержать рост цен и обострение дефицита.                                                                                                                                                                                                                                               



