Российская знаменитость Григорий Лепс , ставший известным собственными эпатажными проделками, во время концерта и за его кулисами может вести себя совсем непредсказуемо. Когда певец в плохом настроении, папарацци с ним не желают общаться. Когда Лепс находится в хорошем настроении, он становится более болтливым.

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Совсем недавно российские СМИ опубликовали некоторые моменты из интервью, которое российская звезда дала за кулисами одного из выступлений. У него интересовались, какого он мнения о пластических операциях.

Григорий Лепс сказал, что относится к пластической хирургии положительно, и сам не раз обращался к пластическому хирургу, чтобы поправить изъяны. "Хорошо отношусь: я сам весь в пластике", – сказал Лепс.

В этот момент артист рассказал несколько необычное о себе. Ибо одна из операций касалась детородного органа Лепса. И, как утверждает, поклонник "русского мира", результат оказался очень разочаровывающим. "[Мужской половой орган] сделал. Но есть побочка. Меньшая стала, собака", — до сих пор обижается на хирурга Григорий Лепс.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что раздраженный российский певец выбил телефон у девушки на концерте. Российский исполнитель-путинист Григорий Лепс, быстро теряющий популярность из-за пьянства и срыва концертов, набросился на фанатку во время своего выступления. В частности, как информирует пропагандистский телеграмм-канал "Звездач", Григорию Лепсу не понравилось, что одна из стоявших прямо под сценой зрительниц с близкого расстояния снимала певца.

В начале Лепс что-то произнес вроде того, что не нужно так близко его снимать. Однако когда поклонница продолжала держать свой телефон на том же месте и продолжала снимать, с размаху выбил телефон из рук зрительницы.

