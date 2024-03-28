Российский певец останавливает концертную деятельность

Известный в России исполнитель Сергей Лазарев , поддержавший нападение террориста Путина на нашу страну, заявил о том, что приостановит свои выступления.

Сергей Лазарев (фото из открытых источников)

Как сообщает пропагандистское издание Звездач в телеграмм, он принял решение взять небольшую паузу.

"Я сейчас возьму небольшую паузу, просто чтобы отдохнуть. Я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать", – рассказал он.

Как утверждает Лазарев, его начало "колбасить" еще две недели назад. "Пытаюсь ничего не ставить в праздничный день рождения месяц. Поэтому у меня сейчас тотальная пауза. Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый 41-й год", — пояснил певец.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известный российский певец официально ушел со сцены . Российская знаменитость Валерий Леонтьев принял решение покинуть сцену. Об этом 19 марта, в день рождения певца, заявил его концертный директор.

Он объяснил, что это решение было принято уже давно, но сейчас просто нужно поставить все точки над "и" для поклонников. Сам Леонтьев также дал комментарий о своем завершении карьеры на большой сцене. При этом Леонтьев в последний раз пел на своем концерте в Дубае в начале этого года. Но потом последовал слух, что его последующие концерты отменяются. Также певец никогда не комментировал войну РФ по отношению к Украине. Говорят, что артист уехал из страны-агрессорки и живет в Соединенных Штатах.

Также "Комментарии" писали о том, что российский актер из-за проблем со здоровьем уходит со сцены . Российский артист Федор Добронравов, тоже поддерживающий кровавое вторжение России на территорию Украины, отменил все свои спектакли почти на год времени, вплоть до января 2025-го. Как информируют российские СМИ, Добронравову требуется долгая реабилитация после операционного вмешательства, без которого он мог бы быть инвалидом.

