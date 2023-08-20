Российский певец, поддерживающий Кремль, "загорелся" на концерте в Крыму (ВИДЕО)



















Исполнитель из России SHAMAN, активно оказывающий поддержку путинскому режиму и участвующий в пропагандистских мероприятиях в угоду властям Кремля, приехал к временно оккупированному Крымскому полуострову. Он, оказывается, должен был выступить на сцене, когда там давал концерт другой его коллега Олег Газманов.

SHAMAN (фото из открытых источников)

Шаман пел в "шинели", а во время одного из моментов своего выступления чуть не "вспыхнул". Певец сбросил свою шинель, упавшую в пиротехнический фонтан. Поэтому одежда одиозного исполнителя начала гореть.

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Исполнитель возможно отделался легким испугом, но российские медиа осветили этот факт, назвав его "чудесным спасением". Кроме того, и одиозный "Шаман" согласился на интервью, показывал журналистам прожженную шинель и сказал, что сам от возгорания на сцене не пострадал.

В социальных сетях это событие дало повод для большого количества шуток. По словам пользователей, певца чуть не догнала его карма. Над ним откровенно смеются даже на российских Telegram-каналах.

"На SHAMANа обрушилось наказание сверху за то, что он спародировал Газманова в Крыму", — написано в сообщении одного из них.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская пропаганда выдала "сенсацию" об обожающем Путина певце. Представители российской пропаганды пробили очередное дно, отсняв сюжет о "посланнике Ванги". В этот раз им оказался не обычный житель РФ, а исполнитель, разделяющий взгляды путинского режима SHAMAN.

По утверждению российских пропагандистов, певец SHAMAN является тем же "посланником Ванги, который способен творить чудеса". Но сейчас единственное "чудо" путиниста – это трансляция песни "Встанем", которая прозвучала во время эфира главного кремлевского рупора Дмитрия Киселева.