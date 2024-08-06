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Российский певец тайно женился, чтобы спастись от наказания Кремля

Сергей Лазарев боялся потерять детей и потому тайно женился.

6 августа 2024, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский певец и ведущий Сергей Лазарев, поддержавший вторжение РФ в Украину, фиктивно женился в 2023 году. Об этом сообщает российское издание "Экспресс газета".

Российский певец тайно женился, чтобы спастись от наказания Кремля

Сергей Лазарев (фото из открытых источников)

Бывший директор фан-клуба Лазарева рассказал, что артист теперь не одинок. В 2023 году Сергей мог попасть в список нежелательных артистов из-за своих политических высказываний. Его несколько раз вызывали для объяснений, испугавших Лазарева: он боялся, что у него заберут детей и он останется без заработка. В этой связи он решил жениться.

Свадьбы не было, Лазарев просто зарегистрировал брак в многофункциональном центре (МФЦ). После этого Лазарева "простили", и он продолжил свою работу в телешоу "Ну-ка, все вместе!"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России придумали, как наказать олимпийскую чемпионку за отречение военного звания. Известно российскую олимпийскую чемпионку Елену Исинбаеву, отказавшуюся от звания майора российской армии и не поддержавшую войну в Украине, придумали, как наказать. Об этом пишут российские СМИ.

Так что известную в мире спортсменку исключат из центрального штаба "Общероссийского народного фронта". Этот вопрос во время заседания будут обсуждаться 25 июля. Но вряд ли Исинбаева сильно расстроится из-за этого наказания. Ведь ЗНФ — это общественное движение, созданное по инициативе российского президента Путина. Поэтому для спортсменки, которая последней информацией живет в Испании, эта должность не имеет значения.

Бывшая легкоатлетка и двукратная чемпионка Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева теперь прогуливается по Испании.



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Источник: https://www.eg.ru/showbusiness/4443412-sergey-lazarev-tayno-jenilsya-084-05/
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