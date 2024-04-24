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Российский посол жалуется на санкции США против РФ

Российский посол Анатолий Антонов критикует санкции США в отношении энергетического сектора России.

сегодня, 08:38
Автор:
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Slava Kot
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В США заявили, что продолжат вводить санкции против России из-за ее вторжения в Украину. Новые ограничения будут касаться энергетического сектора, являющегося одним из основных источников поступления денег в бюджет РФ. Посол России в США Анатолий Антонов жалуется на подобные заявления из Вашингтона.

Российский посол жалуется на санкции США против РФ

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников

Российский посол Анатолий Антонов обвинил США в том, что они вводят санкции против России не из-за способа наказать Москву за войну в Украине, а якобы из-за конкуренции на рынке нефти.

"Речь идет не о каком-то мифическом стремлении по урегулированию конфликта в Украине, а о банальных конъюнктурных и хищнических амбициях. Тривиальный сценарий: если американцы не могут победить в честной экономической конкуренции, применяются санкции", — сказал Антонов.

Перед второй годовщиной вторжения, 23 февраля, США ввели санкции против сотни российских компаний, в том числе и с энергетического сектора. 23 апреля замминистр энергетики США Джеффри Пайетт заявил, что Вашингтон расширит санкции для нефтяного сектора России.

Как отметил председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, нефтегазовые доходы России в 2023 году из-за санкций сократились почти на четверть — Россия получила 8,82 трлн рублей, что на 2,8 трлн, или на 23,9% меньше, чем в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Палата представителей Конгресса США одобрила документ, разрешающий конфискацию российских активов для помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле "наказали" австралийских депутатов запретом на въезд на территорию РФ из-за санкций Австралии против России.



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