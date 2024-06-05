Российский правительственный VIP-самолет совершил неанонсированный полет в Северную Корею: какова цель

Российский правительственный самолет Ту-204-300, которым обычно пользуются чиновники, в том числе и российский диктатор Владимир Путин, вылетел из Москвы и прибыл в Пхеньян, Северная Корея. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NK News.



Российский самолет Ту-204-300 специального лётного отряда "Россия". Фото из открытых источников

Согласно данным службы отслеживания Flightradar24, российский специальный летный отряд Ту-204-300 (бортовой номер RA-64059) вылетел 2 июня из московского международного аэропорта Внуково и прибыл в международный аэропорт Пхеньяна примерно через 10 часов.

Кроме того, NK News проанализировали спутниковые снимки Planet Labs, показывающие припаркованный в международном аэропорту Пхеньяна самолет, размеры которого совпадают с Ту-204-300. Однако ни одна сторона не объявляла о цели визита.

Российский самолет вылетел из Москвы в Пхеньян. Flightradar24

Этот конкретный самолет использовался министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и официальными лицами, путешествовавшими с Путиным во время его поездок за границу, а также другими чиновниками – часто во время необъявленных поездок.

Издание NK News предполагает, что неанонсированный полет связан с подготовкой визита Путина в Северную Корею. Ожидается, что российский диктатор скоро посетит Вьетнам и, возможно, объединит обе поездки.

Неанонсированный полет в Северную Корею российского самолета произошел после серии секретных полетов в Пхеньян российских военных самолетов в марте, включая крупный грузовой самолет, ранее участвовавший в поставках оружия. Подобные рейсы начали происходить с прошлой осенью, после встречи Ким Чен Ына и Путина на российском космодроме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в отчете ООН обнаружили северокорейскую ракету, которой Россия нанесла удар по Харькову.

Также "Комментарии" писали об атаке воздушными шарами с навозом, организованной Северной Кореей.