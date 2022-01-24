logo

BTC/USD

33654.61

ETH/USD

2236.72

LTC/USD

100.91

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

32.35

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский производитель вин начал выпускать премиальную косметику
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский производитель вин начал выпускать премиальную косметику

В состав первой коллекции косметики входят природные ингредиенты, в частности, масло виноградной косточки, а также ресвератрол

сегодня, 13:10
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Российская компания, которая специализируется на выпуске игристого вина — "Абрау-Дюрсо" — выпустила собственную линию премиальной косметики. Бренд уходовых косметических средств имеет название Abrau Cosmetics. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение группы компаний. 

Российский производитель вин начал выпускать премиальную косметику

Косметика "Абрау-Дюрсо" - пресс-служба ГК "Абрау-Дюрсо"

Отмечается, что в состав первой коллекции косметики входят природные ингредиенты, в частности, масло виноградной косточки, а также ресвератрол — антиоксидант, содержащийся в винограде. Для упаковки в компании выбрали биоразлагаемые материалы, производимые финской компанией Sulapac.  На данном этапе "Абрау-Дюрсо" выпустили крем для рук, скраб и масло для тела, а также бальзам для губ. 

Отмечается, что по стоимости наборов данную продукцию можно отнести к премиальному сегменту. 

"Абрау-Дюрсо" — ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран.  

Напомним, что представителями Российского союза промышленников и предпринимателей был разработан план развития рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий. В частности, он включает производство альтернативных продуктов питания из белков растений и насекомых. В законы будут внесены понятия альтернативных продуктов. Для их производства будут введены специальные стандарты маркировки и продаж, если правительство поддержит инициативу бизнесменов. 

Ранее "Комментарии" писали, что в России произошел пожар в исправительной колонии. В результате погиб заключенный мужчина, еще четыре человека госпитализированы в больницу из-за отравления угарным дымом. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/13504439
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!