Российский производитель вин начал выпускать премиальную косметику

Российская компания, которая специализируется на выпуске игристого вина — "Абрау-Дюрсо" — выпустила собственную линию премиальной косметики. Бренд уходовых косметических средств имеет название Abrau Cosmetics. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение группы компаний.

Косметика "Абрау-Дюрсо" - пресс-служба ГК "Абрау-Дюрсо"

Отмечается, что в состав первой коллекции косметики входят природные ингредиенты, в частности, масло виноградной косточки, а также ресвератрол — антиоксидант, содержащийся в винограде. Для упаковки в компании выбрали биоразлагаемые материалы, производимые финской компанией Sulapac. На данном этапе "Абрау-Дюрсо" выпустили крем для рук, скраб и масло для тела, а также бальзам для губ.

Отмечается, что по стоимости наборов данную продукцию можно отнести к премиальному сегменту.

"Абрау-Дюрсо" — ведущий производитель игристых и тихих вин России, ведущий историю с 1870 года. Продукция экспортируется в более чем 19 стран.

Напомним, что представителями Российского союза промышленников и предпринимателей был разработан план развития рынка сельскохозяйственных и пищевых технологий. В частности, он включает производство альтернативных продуктов питания из белков растений и насекомых. В законы будут внесены понятия альтернативных продуктов. Для их производства будут введены специальные стандарты маркировки и продаж, если правительство поддержит инициативу бизнесменов.

Ранее "Комментарии" писали, что в России произошел пожар в исправительной колонии. В результате погиб заключенный мужчина, еще четыре человека госпитализированы в больницу из-за отравления угарным дымом.

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