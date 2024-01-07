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Российский пропагандист призвал канонизировать троих убийц и боевиков

Охлобыстин призвал канонизировать ликвидированных боевиков Захарченко, "Мотороллу" и "Гиви"

7 января 2024, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский актер, известный по сериалу "Интерны", поклонник Путина Иван Охлобыстин озвучил очередной бред. Он предлагает канонизировать троих боевиков, которые уже ликвидированы.

Российский пропагандист призвал канонизировать троих убийц и боевиков

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

Охлобыстин сказал, что нужно причислять к лику святых экс-вожака "ДНР" Александра Захарченко, которого ликвидировали в 2018 году, еще также Арсена Павлова, известного по позывному "Мотороллу" и Михаилу "Гиве" Толстых. Актер заявил, что знал их лично и назвал всех "достойными людьми".

"Я их знал лично, и я свидетельствую, что они достойны этого. Они могут быть местно уважаемыми. А дальше, за каноническим рядом, если чудеса начинаются, сводятся к всероссийским", – сказал российский актер свой тезис журналистам, когда приехал во временно оккупированные украинские города.

Он заявляет, что эти убийцы "считали себя православными христианами" и сражались за "справедливость", поэтому представители русской церкви должны признать их святыми.

"Вера не только из-за ритуалов, вера – в отношении людей. Они были бессеребристы, они дрались за справедливость", – завершил Охлобыстин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын безумного путиниста ушел в армию РФ , чтобы убивать украинцев. Скандальный российский актер-священник и путинист Иван Охлобыстин, недавно чуть не погибший на Донбассе. Сделал новое безумное заявление о том, что его старший сын Василий, родившийся в браке с Оксаной Арбузовой, решил пополнить ряды русской армии.

По словам Охлобыстина, "школу жизни" должен пройти каждый мужчина, потому он полностью поддержал выбор сына. Охлобыстин заявил, что Василий сразу направился в военкомат — после того, как окончил университет, О судьбе старшего сына путинист не волнуется. А ведь считает, что это должен пережить каждый мужчина.
 



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