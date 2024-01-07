Российский пропагандист призвал канонизировать троих убийц и боевиков

Российский актер, известный по сериалу "Интерны", поклонник Путина Иван Охлобыстин озвучил очередной бред. Он предлагает канонизировать троих боевиков, которые уже ликвидированы.

Иван Охлобыстин (фото из открытых источников)

Охлобыстин сказал, что нужно причислять к лику святых экс-вожака "ДНР" Александра Захарченко, которого ликвидировали в 2018 году, еще также Арсена Павлова, известного по позывному "Мотороллу" и Михаилу "Гиве" Толстых. Актер заявил, что знал их лично и назвал всех "достойными людьми".

"Я их знал лично, и я свидетельствую, что они достойны этого. Они могут быть местно уважаемыми. А дальше, за каноническим рядом, если чудеса начинаются, сводятся к всероссийским", – сказал российский актер свой тезис журналистам, когда приехал во временно оккупированные украинские города.

Он заявляет, что эти убийцы "считали себя православными христианами" и сражались за "справедливость", поэтому представители русской церкви должны признать их святыми.

"Вера не только из-за ритуалов, вера – в отношении людей. Они были бессеребристы, они дрались за справедливость", – завершил Охлобыстин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что сын безумного путиниста ушел в армию РФ , чтобы убивать украинцев. Скандальный российский актер-священник и путинист Иван Охлобыстин, недавно чуть не погибший на Донбассе. Сделал новое безумное заявление о том, что его старший сын Василий, родившийся в браке с Оксаной Арбузовой, решил пополнить ряды русской армии.

По словам Охлобыстина, "школу жизни" должен пройти каждый мужчина, потому он полностью поддержал выбор сына. Охлобыстин заявил, что Василий сразу направился в военкомат — после того, как окончил университет, О судьбе старшего сына путинист не волнуется. А ведь считает, что это должен пережить каждый мужчина.

