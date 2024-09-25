Российский пропагандист заявил о необходимости отставки Путина: в студии воцарилась тишина (ВИДЕО)

Один из известнейших российских пропагандистов Владимир Соловьев шокировал недавним заявлением на российском телевидении. Соловьев предложил Путину уйти в отставку с поста президента РФ. Другие гости пропагандистского шоу замолчали, услышав его слова.



Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

22 сентября в вечерней программе государственного телеканала "Россия 1" ведущий Владимир Соловьев и другие гости обсуждали войну в Украине и коррупцию в Минобороны РФ.

Соловьев в своей речи стал говорить, что ситуацию в российской армии улучшат не вложенные деньги, а изменения на важнейших должностях в армии. Российский пропагандист предложил лишить должности некоторых высокопоставленных должностных лиц, в том числе и российского диктатора Путина.

"Мало посадить провинившихся. Нужно назначить тех, кто понимает, как это сделать эффективно. Неважно в каком они будут министерстве, и как они будут называться. Переходим к конкретным решениям. Даже, если для этого нужно, чтобы была отставка верховного" , – сказал Соловьев имея в виду Путина.

После заявлений пропагандиста в студии воцарилась тишина, а гости пропагандистского шоу не скрывали удивления услышанным словам. Соловьев понял, что он переборщил, попытался разрядить ситуацию, переведя дискуссию на другую тему, однако видео с его словами об отставке Путина попало в сеть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Польши Радослав Сикорский разоблачил российское вранье в ООН об Украине и показал две фотографии.

Также "Комментарии" писали о главе МИД РФ Лаврове, который пожаловался на санкции против российской пропаганды.

