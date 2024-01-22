Российский самолет сбросил авиабомбу на дамбу под Белгородом: что известно

На дамбу в Белгородской области российский военный самолет сбросил авиабомбу. Об этом сообщает российский Telegram-канал ASTRA .

Российский самолет сбросил бомбу на дамбу под Белгородом (иллюстративный фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что самолет якобы "уронил" авиабомбу над дамбой на территории России. Инцидент произошел 21 января в районе хутора Ионовка.

"В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. По данным ASTRA, в результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина. Пострадавших нет", — пишет канал.

На самом деле неизвестно, что летел бомбить российский самолет. Официально в Минобороны страны-оккупанта этот бестолковый инцидент не комментируют.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что "Вагнеровцы" уничтожили редкий российский самолет. В ходе короткого мятежа в России наемники ППК "Вагнер", возглавляемая Евгением Пригожином, уничтожили редкий российский военный самолет Ил-22М. На борту самолета находились 10 российских офицеров, входивших в экипаж, все они погибли.

Вагнеровцы уничтожили двух майоров — Александра Свиридова и Геннадия Белякина, и российского подполковника Артема Милованова, сообщил на собственном канале в Telegram военный Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") и обнародовал снимки "груза 200". Офицер ВСУ также отмечает, что минусированы два российских старших сержанта — Виктор Подрепный и Алексей Скриков.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в России говорят, что сбили собственный самолет . Вечером 14 января появилась информация об уничтожении самолета А-50 и подведении Ил-22. Впоследствии украинское командование подтвердило удачную спецоперацию. А в России советуют обращаться за официальными комментариями в Миноборону, которое не отвечает на запросы. В то же время россияне придумали неожиданное объяснение того, что произошло с российскими самолетами над Азовским морем.

