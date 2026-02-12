logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Российский сумасшедший чемпион призвал истребить украинцев на Олимпиаде
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский сумасшедший чемпион призвал истребить украинцев на Олимпиаде

Советский чемпион Александр Тихонов набросился на украинцев, не желающих видеть россиян на Играх

12 февраля 2026, 02:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  На Олимпийских играх в Италии разразился скандал из-за так называемого "шлема памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал спортсмена "потомком националиста".

Российский сумасшедший чемпион призвал истребить украинцев на Олимпиаде

Александр Тихонов (фото из открытых источников)

Александр Тихонов подверг резкой критике так называемое "энергетическое перемирие" между Россией и Украиной, назвав его "позором России". Речь идет об инициативе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление Тихонова цитирует vseprosport.ru. Примечательно, что эксбиатлонист связал тему "энергетического перемирия" с отказом предоставить нейтральный статус российскому лыжнику Александру Большунову. Также Тихонов убежден, что Россия должна бомбить и забирать все, как это делает Трамп.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2026/02/10/tihonov-nazval-ukrainskih-sportsmenov-marsaka-i-geraskevicha-potomkami-nacionalistov-i-bolvanami
Теги:

Новости

Все новости
atalanta