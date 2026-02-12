На Олимпийских играх в Италии разразился скандал из-за так называемого "шлема памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал спортсмена "потомком националиста".

Александр Тихонов (фото из открытых источников)

Александр Тихонов подверг резкой критике так называемое "энергетическое перемирие" между Россией и Украиной, назвав его "позором России". Речь идет об инициативе, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Соответствующее заявление Тихонова цитирует vseprosport.ru. Примечательно, что эксбиатлонист связал тему "энергетического перемирия" с отказом предоставить нейтральный статус российскому лыжнику Александру Большунову. Также Тихонов убежден, что Россия должна бомбить и забирать все, как это делает Трамп.

