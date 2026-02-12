Рубрики
На Олимпийских играх в Италии разразился скандал из-за так называемого "шлема памяти" украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов назвал спортсмена "потомком националиста".
Александр Тихонов (фото из открытых источников)
Соответствующее заявление Тихонова цитирует vseprosport.ru. Примечательно, что эксбиатлонист связал тему "энергетического перемирия" с отказом предоставить нейтральный статус российскому лыжнику Александру Большунову. Также Тихонов убежден, что Россия должна бомбить и забирать все, как это делает Трамп.