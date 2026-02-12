Російський божевільний чемпіон закликав винищити українців на Олімпіаді

Рубрики
Лиля Воробьева
На Олімпійських іграх в Італії спалахнув скандал через так званий "шолом пам’яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов назвав спортсмена "нащадком націоналіста".
Олександр Тихонов (фото із відкритих джерел)
Відповідну заяву Тихонова цитує vseprosport.ru. Примітно, що ексбіатлоніст пов’язав тему "енергетичного перемир’я" з відмовою надати нейтральний статус російському лижнику Олександру Большунову. Також Тихонов переконаний, що "Росія повинна бомбити і забирати все, як це робить Трамп".