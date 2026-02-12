Російський божевільний чемпіон закликав винищити українців на Олімпіаді

На Олімпійських іграх в Італії спалахнув скандал через так званий "шолом пам’яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов назвав спортсмена "нащадком націоналіста".

Олександр Тихонов (фото із відкритих джерел)