logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Російський божевільний чемпіон закликав винищити українців на Олімпіаді
commentss НОВИНИ Всі новини

Російський божевільний чемпіон закликав винищити українців на Олімпіаді

Радянський чемпіон Олександр Тихонов накинувся на українців, які не хочуть бачити росіян на Іграх

12 лютого 2026, 02:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 На Олімпійських іграх в Італії спалахнув скандал через так званий "шолом пам’яті" українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов назвав спортсмена "нащадком націоналіста".

Російський божевільний чемпіон закликав винищити українців на Олімпіаді

Олександр Тихонов (фото із відкритих джерел)

Олександр Тихонов різко розкритикував так зване "енергетичне перемир’я" між Росією та Україною, назвавши його "ганьбою Росії". Йдеться про ініціативу, яку запропонував президент США Дональд Трамп.

Відповідну заяву Тихонова цитує vseprosport.ru. Примітно, що ексбіатлоніст пов’язав тему "енергетичного перемир’я" з відмовою надати нейтральний статус російському лижнику Олександру Большунову. Також Тихонов переконаний, що "Росія повинна бомбити і забирати все, як це робить Трамп".

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.vseprosport.ru/lenta/2026/02/10/tihonov-nazval-ukrainskih-sportsmenov-marsaka-i-geraskevicha-potomkami-nacionalistov-i-bolvanami
Теги:

Новини

Всі новини
atalanta