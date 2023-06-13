Российский телеведущий экстренно госпитализирован в кардиологию: что произошло

Известный телеведущий из РФ Валдис Пельш , уже давно внесенный в чистилище "Миротворец", куда его занесли еще до начала военного вторжения в Украину, сейчас находится в отделении кардиологии.

Валдис Пельш (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские СМИ, российский шоумен сам пошел к врачам с жалобой на сбои и боли в области сердца. Сообщается, что сейчас звезда российского ТВ находится в специальном отделении сложных нарушений ритма сердца.

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Однако уже скоро другое российское информационное агентство ТАСС обнародовало опровержение, ссылаясь на комментарий этого шоумена. Уже традиционно, как показывает аналитика таких сообщений, все знаменитости, попавшие в больницу в экстренных ситуациях, спешат опровергнуть свои болячки и объясняют, что обследования у них были запланированы.

"Все хорошо, я на плановом обследовании в Институте Вишневского. У нас экспедиция в горы, перед такими экспедициями мы все проходим обследование", — объяснил телеведущий ситуацию российским журналистам.

При этом, далее появляется информация, что знаменитостям, как и всем людям, стало плохо, и они все же остались на время в больничной палате под наблюдением врачей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кремлевский режиссер Михалков снова при смерти. Российская знаменитость, кинорежиссер Никита Михалков, поддерживающий кровавые власти Путина, попал в больницу в пятницу, 2 июня. Российские медиа информируют, что Михалкова отвезли в одну из московских клиник, потому что он постоянно жаловался на боль в сердце и одышку. При этом у кинорежиссера уже немало времени имеются проблемы с сердцем. Сразу после нового года его уже спасали, потому что подозревали коронавирус. К болям в легких добавились еще повышенное давление и боль в сердце. Состояние художника было тяжелым.