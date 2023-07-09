Российский террорист Гиркин намекнул на арест Владимира Путина

Российский террорист Игорь Гиркин считает, что во время предстоящего визита Путина в Турцию его могут арестовать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Гиркина.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

В Кремле известили, что Владимир Путин посетит Турцию в августе, где встретится с президентом Реджепом Эрдоганом.

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" На месте Владимира Владимировича я бы не рисковал принимать предложение Эрдогана встретиться с ним в Турции", — пишет Игорь Гиркин.

Таким образом, Гиркин отреагировал на приезд украинских командиров из полка "Азов" в Украину, которые были освобождены из российского плена и находились в Турции. Согласно озвученным ранее договоренностям, украинские командиры должны оставаться на территории Турции до окончания войны, однако после приезда Зеленского и переговоров с Эрдоганом их отпустили.

В Кремле отреагировали на подобные действия, сказав, что их об этом не предупредили. Таким образом, Гиркин ожидает, что и о возможном аресте Путина в Турции также не будет предупреждено руководство РФ.

" Наглядно растет вероятность того, что нашего президента забудут известить о предстоящем этапировании в Гаагу...", — добавляет в сообщении Игорь Гиркин.

Напомним, что после решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Путина, российский президент не уезжал из своей страны, кроме Беларуси. Турция не ратифицировала соглашение, поэтому решение МУС не действует на ее территории.

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