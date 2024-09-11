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Российский титулованный певец долгие годы скрывал неприятную болезнь

Лепс скоро останется совсем без волос с таким расписанием

11 сентября 2024, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский певец Григорий Лепс, известный своей поддержкой путинского режима, уже долгие годы страдает алопецией — заболеванием, которое приводит к потере волос, пишет российское пропагандистское издание "Страсты".

Российский титулованный певец долгие годы скрывал неприятную болезнь

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Стилист Иван Гром, комментируя внешний вид Лепса, отметил, что певец неоднократно менял имидж, но эти изменения никогда не были кардинальными. По его словам, Лепс либо ходил с короткими волосами, либо немного его отращивал. Однако в определенный период волосы у него были даже вьющимися и волнистыми.

Гром также подтвердил, что у Лепса серьезные проблемы с волосами: "У него наблюдается алопеция, то есть выпадение волос, и волосы очень тонкие".

16 декабря 2022 на фоне вторжения России в Украину внесен в список санкций Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 занесен в санкционный список Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что раздраженный российский певец выбил телефон у девушки на концерте. Российский исполнитель-путинист Григорий Лепс, быстро теряющий популярность из-за пьянства и срыва концертов, набросился на фанатку во время своего выступления.

В частности, как информирует пропагандистский телеграмм-канал "Звездач", Григорию Лепсу не понравилось, что одна из стоявших прямо под сценой зрительниц с близкого расстояния снимала певца. В начале Лепс что-то произнес вроде того, что не нужно так близко его снимать. Однако когда поклонница продолжала держать свой телефон на том же месте и продолжала снимать, с размаху выбил телефон из рук зрительницы.



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Источник: https://www.passion.ru/news/spletnichaem/prisutstvuet-alopeciya-otkuda-u-grigoriya-lepsa-poyavilis-propleshiny-na-golove-09-09-2024.htm
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