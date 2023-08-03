Российский юморист, поддерживающий режим Кремля, похвалил Путина шуткой о Байдене

Российский артист Владимир Винокура награжден. Российский президент Путина вручил Винокуру "орден за заслуги". Руководитель Кремля наградил российского юмориста "медалью" за вклад в развитие культуры.

Владимир Винокур (фото из открытых источников)

Процедура награждения состоялась в одном из залов Кремля. Юморист, взяв в руки микрофон, озвучил многие хвалебные комплименты, адресуя их Владимиру Путину. Еще награжденный пожелал "выслужиться", пользуясь моментом, перед хозяином Кремля несуразными шутками по отношению к американскому президенту Джо Байдену.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я радовался, видел вас на коне, и как вы поднимаетесь по трапу самолета. Потому что есть некоторые руководители государств, которые по трапу не могут подняться, и поздороваться не знают, с кем. А вы всех узнали", — говорил Винокур.

Далее еще один сторонник путинского режима благодарил за "орден", еще выразил пожелание здоровья кремлевскому диктатору. Вспомнил Владимир Винокур и о "мире", которого он желал всем, кто присутствовал в Кремле на процедуре награждения.

Шутя таким образом, российский юморист предпринял попытку посмеяться над инцидентом, произошедшим два года тому назад. В 2021 году Байден чуть не упал с трапа самолета , при этом американский лидер споткнулся три раза.

Также в своей шутке Винокур привел фейковую информацию, активно распространявшуюся весной этого года. В социальных сетях "завирусился" видеоролик, где американский президент будто бы "не узнал" премьер-министра Британии Риши Сунака, по этой причине и "оттолкнул" его в сторону. На самом деле Байден успел пожать британскому политику руку, а потом начал общаться с другим чиновником.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец отказался ехать на фронт и выдал испуганную отмазку .



