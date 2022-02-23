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Российский журналист признался, что его переполняет чувство вины за действия Путина против Украины

Юрий Дудь раскритиковал действия Путина по отношению к Украине

сегодня, 12:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Популярный российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что он не был среди тех его соотечественников, которые выбирали власть президента РФ Владимира Путина. За его призывы в отношении Украины Дудь считает главу российского государства "увлекшимся историей императором". Как передает издание "Комментарии", об этом Юрий Дудь написал у себя в Instagram.

Российский журналист признался, что его переполняет чувство вины за действия Путина против Украины

Юрий Дудь. Фото: из открытых источников

Президента России Владимира Путина блогер назвал "увлекшимся историей императором", которого окружила свита, находящаяся в тепличных условиях и подстрекающая к войне.

Журналист отметил, что Путин и его окружение озабочены не тем, чтобы улучшить жизнь граждан Воронежа, Камчатки, Никеля и Заполярного, а, чтобы улучшать свое благосостояние.  

"Эту власть я не выбирал, ее имперский угар я не поддерживал", – возмутился Юрий Дудь.

Блогер также поделился своим мнением относительно того, что происходит в отношениях между Россией и Украиной. По словам журналиста, это настоящая трагедия и его переполняет чувство вины. Стыд за "зеленых человечков", а также за то, что никак нельзя на это все повлиять. 

Юрий Дудь признался, что он патриот своей страны, поэтому с гордостью носит флаг России, но при этом он адресует слова поддержки всем родным и друзьям в Украине.

По словам Дудя, он не может понять, почему российское руководство не сосредоточено на внутренних проблемах страны, а занято только геополитикой. В то время, как та же самая Норвегия, где есть нефть и газ, по уровню жизнь опережает Россию. Даже самая захолустная деревня в Норвегии на 10 домов живет лучше, чем российская глубинка.  

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Источник: https://www.instagram.com/p/CaSww98L8v1/?utm_source=ig_embed&ig_rid=064eded6-b446-4bb3-b6c7-f418b3a3a38a
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