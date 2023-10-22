Российскую актрису хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян": что она сказала

Звезду из РФ — актрису Яну Троянову, которая является жестоким противником кровавой путинской власти и военного вторжения, которое хозяин Кремля начал на Украине – в государстве-агрессоре России должны объявить "иноагентом" и дать тюремный срок.

Яна Троянова (фото из открытых источников)

Героини киносериала "Ольга" возможно угрожает пять лет тюрьмы по статье "Нарушение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства". Этого требуют граждане российского государства-агрессорки, достоинство которых якобы "унизила" актриса.

Группу обиженных на Яну Троянову возглавляет ее экс-коллега – актер-путинист Оскар Кучера.

"Оно, Яночко. Что с тобой случилось? Ты всегда такой была? Россия – страна вырожденцев, трусов, предателей, где сосед стучится на соседа, ты говоришь. А вот Украина, опять же, по твоим словам, никогда не была такой. Мол, украинцы – это нация, а россияне – вырожденцы. Ты чокнулась, Яночка, чокнулась окончательно. Жаль", – озвучил он свои мысли в собственном Telegram-канале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса назвала Путина вором , а РФ — "больным обществом". Артистка из РФ Яна Троянова, выступающая против военного вторжения и по этой причине уехавшая во Францию, называет Россию "изнасилованной бабой". Жители России, по мнению Трояновой, являются больным обществом, после распада СССР российские граждане так и не научились жить свободно.

Актриса подчеркнула, что именно эта черта – инертность и делает жителей России – больным и безразличным обществом. Далее это всеобщее безразличие и привело к фашизму в РФ, высказалась Троянова.