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Российскую актрису хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян": что она сказала

Актрису Яну Троянову, которая заявляла, что ей стыдно за "пришедшую к фашизму" Россию, хотят признать "иноагентом".

22 октября 2023, 23:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Звезду из РФ — актрису Яну Троянову, которая является жестоким противником кровавой путинской власти и военного вторжения, которое хозяин Кремля начал на Украине – в государстве-агрессоре России должны  объявить "иноагентом" и дать тюремный срок.

Российскую актрису хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян": что она сказала

Яна Троянова (фото из открытых источников)

Героини киносериала "Ольга" возможно угрожает пять лет тюрьмы по статье "Нарушение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства". Этого требуют граждане российского государства-агрессорки, достоинство которых якобы "унизила" актриса.


Группу обиженных на Яну Троянову возглавляет ее экс-коллега – актер-путинист Оскар Кучера.

"Оно, Яночко. Что с тобой случилось? Ты всегда такой была? Россия – страна вырожденцев, трусов, предателей, где сосед стучится на соседа, ты говоришь. А вот Украина, опять же, по твоим словам, никогда не была такой. Мол, украинцы – это нация, а россияне – вырожденцы. Ты чокнулась, Яночка, чокнулась окончательно. Жаль", – озвучил он свои мысли в собственном Telegram-канале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса назвала Путина вором , а РФ — "больным обществом". Артистка из РФ Яна Троянова, выступающая против военного вторжения и по этой причине уехавшая во Францию, называет Россию "изнасилованной бабой". Жители России, по мнению Трояновой, являются больным обществом, после распада СССР российские граждане так и не научились жить свободно.

Актриса подчеркнула, что именно эта черта – инертность и делает жителей России – больным и безразличным обществом. Далее это всеобщее безразличие и привело к фашизму в РФ, высказалась Троянова.



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Источник: https://t.me/O_KUCHERA_OFFICIAL
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