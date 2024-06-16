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Российскую актрису объявили в розыск: что она ответила

Татьяна Лазарева подтвердила, что в стране-оккупанте она официально считается преступницей.

сегодня, 21:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская артистка Татьяна Лазарева , которую признали в стране-агрессорке иностранным агентом, потому что критиковала кремль и поддерживала Украину, сейчас стала в России уголовным преступником.

Российскую актрису объявили в розыск: что она ответила

Татьяна Лазарева (фото из открытых источников)

Об этом информируют российские СМИ . Досье на актрису появилось в разделе розыска на сайте российского МВД.

По информации ведомства, Лазарев объявлен в стране-оккупанте в розыск по статье о дискредитации военных.

При этом сама актриса, которая с 2016 года проживает в Испании, а с февраля 2022 года не приезжает в РФ, к новому званию "уголовницы" отнеслась с юмором. "Раньше я думала, что уголовники – это те, кто грабит, насилует и убивает людей. А теперь оказывается, что это я!" — написала актриса в Instagram-странице .

Татьяна Лазарева – русская артистка и телеведущая. Стала известна, после того, как снялась в комедийном сериале "33 квадратных метра" и шоу "Хорошие шутки", где была ведущей вместе с Михаилом Шацем и Александром Пушным. Именно 24 февраля 2022 года была в Киеве и начало полномасштабной войны увидела лично. Открыто выразила свою антивоенную позицию и постоянно критикует российское правительство. В июле 2022 года была занесена российским Минюстом в список иностранных агентов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России объявили в розыск титулованных спортсменов . В Министерстве внутренних дел РФ сообщили, что объявили в розыск по уголовной статье знаменитых супругов – фехтовальщиков Сергея и Виолетту Биду.

Официальная причина розыска, что упоминавшиеся титулованные спортсмены не могли продолжать проживать в России и уехали в Соединенные Штаты. В сообщении о розыске на сайте министерства не называется номер статьи, по которой начались поиски супругов фехтовальщиков, информируют российские СМИ.
 



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