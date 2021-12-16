Россию обвинили в "государственном терроризме": какова реакция Кремля на приговор немецкого суда

Россия в четверг, 16 декабря, отклонила решение немецкого суда о том, что она заказала убийство бывшего чеченского боевика в 2019 году в берлинском парке. Об этом сообщает Reuters.

Осужденный - фото из открытых источников

Однако в Кремле заявили, что "неприятный эпизод" не должен повлиять на отношения между президентом Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцом.

Немецкий суд в среду, 15 декабря, признал, что Россия заказала убийство, и приговорил агента, совершившего то, что суд назвал актом "государственного терроризма", к пожизненному заключению.

Немецкий судья Олаф Арнольди установил, что гражданин Грузии Торнике Хангошвили был убит тремя выстрелами в августе 2019 в отместку за его роль в борьбе вместе с чеченскими сепаратистами против Москвы в 2000-х годах.

Министерство иностранных дел России заявило, что приговор был политически заказным и что российский подсудимый невиновен.

"Мы решительно отвергаем безосновательные и полностью оторванные от реальности обвинения в причастности российских государственных структур", — говорится в сообщении.

Москва ответит "адекватными мерами" на решение Германии, высылая двух своих дипломатов после принятия решения.

Отвечая на вопрос, может ли приговор суда повлиять на утверждение газопровода "Северный поток-2", построенного под Балтийским морем для соединения России и Германии, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил, что проект отвечает интересам как Москвы, так и Берлина.

Газопровод был в центре внимания после того, как западные страны во главе с Соединенными Штатами угрожали ввести жесткие экономические и политические санкции против Москвы, если она вторгнется в Украину.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Германии 56-летнего россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство грузина Зелимхана "Торнике" Хангошвили в 2019 году.

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