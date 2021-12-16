Россию обвинили в "государственном терроризме": какова реакция Кремля на приговор немецкого суда

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Карина Ожерельева
Россия в четверг, 16 декабря, отклонила решение немецкого суда о том, что она заказала убийство бывшего чеченского боевика в 2019 году в берлинском парке. Об этом сообщает Reuters.
Осужденный - фото из открытых источников
Однако в Кремле заявили, что "неприятный эпизод" не должен повлиять на отношения между президентом Владимиром Путиным и новым канцлером Германии Олафом Шольцом.
Немецкий суд в среду, 15 декабря, признал, что Россия заказала убийство, и приговорил агента, совершившего то, что суд назвал актом "государственного терроризма", к пожизненному заключению.
Немецкий судья Олаф Арнольди установил, что гражданин Грузии Торнике Хангошвили был убит тремя выстрелами в августе 2019 в отместку за его роль в борьбе вместе с чеченскими сепаратистами против Москвы в 2000-х годах.
Министерство иностранных дел России заявило, что приговор был политически заказным и что российский подсудимый невиновен.
Москва ответит "адекватными мерами" на решение Германии, высылая двух своих дипломатов после принятия решения.
Отвечая на вопрос, может ли приговор суда повлиять на утверждение газопровода "Северный поток-2", построенного под Балтийским морем для соединения России и Германии, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил, что проект отвечает интересам как Москвы, так и Берлина.
Газопровод был в центре внимания после того, как западные страны во главе с Соединенными Штатами угрожали ввести жесткие экономические и политические санкции против Москвы, если она вторгнется в Украину.
Как сообщали ранее "Комментарии", в Германии 56-летнего россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство грузина Зелимхана "Торнике" Хангошвили в 2019 году.
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